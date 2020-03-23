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Малиновский как часть масштабной кампании президента Фиорентины – схема трансфера, оценка тренера

16:26 189 Читати українською
Малиновский как часть масштабной кампании президента Фиорентины – схема трансфера, оценка тренера
Руслан Малиновский / Getty images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский будущим летом может сменить клубную прописку в Серии А.

"Футбол 24" получил подтверждение, что трансфер Малиновского в Фиорентину – абсолютно реальный. Владелец клуба Рокко Коммиссо имеет проблемы с властью Флоренции. Хочет заручиться поддержкой болельщиков, поэтому планирует крупные расходы на летнюю кампанию.

Аталанта запретила Малиновскому и другим игрокам клуба общаться с прессой

Малиновский импонирует также и главному тренеру "фиалок" Джузеппе Якини. Наиболее вероятный вариант перехода – аренда с последующим правом выкупа. Аталанта не против отпустить украинца, если получит достойную компенсацию. Прошлым летом бергамаски заплатили за хавбека бельгийскому Генку около 14 миллионов евро.

Весомым аргументом при вероятном переходе станут отсутствие стабильного места Малиновского в основном составе Аталанты, а также позиция его жены, которая недовольна жизнью в Бергамо и хочет жить в более спокойном городе.

Маліновський опинився в епіцентрі жаху – коронавірус повністю паралізував Бергамо

Источник: Футбол 24
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