Маліновський опинився в епіцентрі жаху – коронавірус повністю паралізував Бергамо

Півзахиснику збірної України не позаздриш – він та його сім'я перебувають у наразі найнебезпечнішому місті Італії.

Пандемія COVID-19 продовжує наводити жах на Італію. Лише в регіоні Ломбардія за минулу добу від небезпечної хвороби померли більше 500 людей. Загальна кількість жертв коронавірусу тільки у цій адміністративній одиниці вже складає майже 4 тисячі. На жаль, це ще далеко не кінець – у лікарнях залишаються більше 9 тисяч людей із серйозними симптомами хвороби, серед них – більше тисячі у важкому стані в реанімації. Дійшло до того, що у лікарнях змушені обирати, кому надавати допомогу, позаяк необхідного обладання для всіх не вистачає.

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Що зараз переживають Руслан Маліновський разом з дружиною та донькою, які проживають у Бергамо та перебувають в ізоляції, – важко навіть уявити. Одне з найгарніших міст Італії за декілька тижнів перетворилося на епіцентр справжнього жахіття. Саме Бергамо серед усіх населених пунктів Італії найбільше постраждало від COVID-19. Місцевий крематорій може прийняти лише 25 тіл на добу при умові цілодобового режиму роботи. Ховати людей на кладовищах заборонили, тому тіла померлих змушені вивозити на спалювання в інші міста – моторошні кадри з вантажівками, які вивозять труни, облетіли весь світ.

This is how bad the #coronavirus situation has become in Bergamo. Military trucks take 60 caskets to other towns because the crematorium is overloaded. 93 people in Bergamo alone died over the last 24 hours. 533 here since the crisis started. pic.twitter.com/gjB31dCdem — footballitalia (@footballitalia) March 19, 2020

Ще зовсім недавно тут щодня приземлялися десятки літаків, вулиці були переповнені туристами, а місцеві жителі спокійно насолоджувалися життям. Тепер у місті панує тиша – зрідка пройде випадковий перехожий, практично всі заклади зачинені, у магазини пускають групами по 2-3 людини, а вулички міста лякають безлюдністю. Банальний похід у супермаркет став справжнісіньким квестом – потрібно взяти дозвіл на вихід на вулицю (без нього можна отримати штраф на кілька сотень євро), одягнути маску та рукавички, відстояти на вулиці чергу, щоб зайти всередину, продезінфікувати руки та кошик для продуктів, не наближатися до інших покупців.

Некролог у місцевих газетах раніше займав одну-дві сторінки, тепер ця кількість зросла до 9-10. Місцеві лікарні переповнені, люди лежать навіть у коридорах, а лікарі працюють, наражаючи себе на смертельну небезпеку – деякі з них змушені обходитися без елементарних рукавичок та масок, яких банально не вистачає для всіх.

Ситуація дійшла до того, що деякі лікарі відмовляються здавати тест на коронавірус, позаяк не хочуть бути ізольованими. Медиків катастрофічно бракує, тому працівники лікарень не так часто мають змогу потрапити у рідний дім та обійняти своїх близьких. "Найгірше у цій ситуації – бачити людей, які помирають наодинці, оскільки відвідування інфікованих суворо заборонене. Ми – останні люди, яких вони бачать перед смертю. Це велика трагедія", – розповів один з лікарів у коментарі ANSA.

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Федеріка Перкассі – донька президента Аталанти – у соцмережах організовує спеціальну молитву, яка запланована на 23 березня. "З 11:45 до 12:00 погляньте з дому на вулицю та знайдіть слова вдячності для тих, хто бореться з цією хворобою. Подумайте про тих, хто не встояв перед епідемією, а також про тих, хто втратив близьких та коханих людей. Зробіть глибокий вдих і запропонуйте його тим, хто востаннє видихнув на самоті. Давай, наше Бергамо, будь ласка. Для Бергамо, цілої Італії. Бергамо, яке ніколи не здається", – написала донька Антоніо Перкассі.

Останні події свідчать про те, що наше начебто доволі благополучне життя – не більше, ніж ілюзія. Ще вчора люди планували літню відпустку, нервувалися через запізнення на роботу, а сьогодні не можуть поїхати в інший кінець міста та змушені стояти в черзі не на касі, а на вході у магазин. Буквально за 2-3 тижні у Бергамо вимерли цілі сім'ї, але дехто досі вважає цю хворобу фейком – серед таких людей опинився навіть один колишній гравець збірної України.

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