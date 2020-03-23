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Аталанта запретила Малиновскому и другим игрокам клуба общаться с прессой

00:04 25 Читати українською
Аталанта запретила Малиновскому и другим игрокам клуба общаться с прессой
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Клуб из Бергамо пока не позволяет своим футболистам контактировать с представителями СМИ.

Катастрофическая ситуация, которая сложилась в Бергамо из-за пандемии коронавируса COVID-19, заставила руководство клуба принять решительные меры по ограничению игроков в общении с прессой.

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В частности, клуб не позволил Руслану Малиновскому прокомментировать текущую ситуацию в регионе для программы Великий футбол. Об этом сообщил ведущий программы и директор телеканалов Футбол Александр Денисов.

Напомним, Ломбардия, в которой расположен Бергамо, стала эпицентром пандемии на Апеннинах. Сейчас город полностью парализован.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Александр Денисов Украинцы за рубежом коронавирус
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