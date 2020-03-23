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Малиновский стал трансферной целью Фиорентины – в списке также звезда Милана

14:50 165 Читати українською
Малиновский стал трансферной целью Фиорентины – в списке также звезда Милана
Руслан Малиновский / Getty images

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский пользуется популярностью у клубов Серии А.

Фиорентина решительно настроена во время летнего трансферного окна закрыть позицию "десятки" качественным исполнителем, сообщает La Repubblica.

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По информации издания, одним из кандидатов, которых рассматривают "фиалки", является Руслан Малиновский. Украинец не сумел завоевать себе гарантированное место в стартовом составе Аталанты, но хорошо себя зарекомендовал в матчах чемпионата и Лиги чемпионов. К тому же, его трансферная стоимость вполне приемлема.

Кроме Малиновского, Фиорентина рассматривает возможность подписания Лукаса Пакета из Милана и Родриго де Пауля из Удинезе. Однако трансфер кого-то из латиноамериканцев обойдется значительно дороже.

К слову, в текущем розыгрыше Серии А в активе Малиновского 4 гола и 2 ассиста, у де Пауля 5+2, а Пакета не отличался результативными действиями.

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