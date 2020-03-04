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Максимов назвал главную причину поражения Ворсклы Мариуполю

20:19 133 Читати українською
Максимов назвал главную причину поражения Ворсклы Мариуполю
Юрий Максимов / фото ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал поединок 21-го тура УПЛ против Мариуполя (0:3).

32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский
 
32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский

"Проиграли по игре. Пропустили первый мяч после необязательного пенальти. Забей Мариуполь с игры, возможно, матч сложился бы иначе. А так, расстроен из-за необязательного пенальти. Сегодня у нас не было свежести. Когда футболисты в оптимальном состоянии, они играют по-другому. Но много сил отдали в игре с Шахтером, и за два дня не восстановились.

Первая победа азовцев в 2020 году в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 3:0

Мариуполь сегодня выпустил много молодых игроков. Состав у команды изменился. Они были свежими. В этом, думаю, основная причина поражения. Имела ли Ворскла возможность такую ротацию? На текущий момент, у нас все "в обрез". Если кто-то выпадает, то заменить его очень трудно. На сегодняшний момент ситуация такая", – цитирует слова Максимова официальный сайт Мариуполя.

Напомним, азовцы разгромили Ворсклу (3:0) и одержали первую победу в 2020 году. Поединок запомнился эпичной ошибкой арбитра, который наказал игрока полтавчан желтой карточкой за несуществующий фол.

Мариуполь дома разгромил Ворсклу – азовцы одержали первую победу в УПЛ в 2020 году

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Юрий Максимов Юрий Максимов Мариуполь - Ворскла Ворскла Ворскла Мариуполь Мариуполь
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