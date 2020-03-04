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Мариуполь дома разгромил Ворсклу – азовцы одержали первую победу в УПЛ в 2020 году

15:55 74 Читати українською
Мариуполь дома разгромил Ворсклу – азовцы одержали первую победу в УПЛ в 2020 году
Мариуполь – Ворскла – 3:0

Матч 21-го тура чемпионата Украины между Мариуполем и Ворсклой завершился безапелляционным поражением полтавчан.

32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский
 
32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский

Ворскла после классного матча с Динамо и победы над Шахтером хоть и не стала безусловным фаворитом поединка с Мариуполем, но точно надеялась на очки. Впрочем, игра у подопечных Юрия Максимова совсем не пошла.

Максимов: Был уверен, что Ворскла победит и Динамо, и Шахтер

Дебютный момент случился на 16-й минуте, когда Степанюк не смог нормально замкнуть навес Шехича – а мог пропустить мяч на Луизао, который был на ударной позиции. Казалось, что всё под контролем гостей, однако очень быстро Мариуполь перехватил инициативу. Это вылилось в классный эпизод со скидкой под удар Мишнёву на 22-й с левого края штрафной в ближнюю девятку (мяч коснулся сетки с внешней стороны) и целую серию стандартов, а на 32-й хозяева ещё и пенальти заработали благодаря фолу Альюна против Кулакова. Мишнёв уверенно реализовал "11-метровый" – 1:0.

Качественных моментов до перерыва не возникало. На второй тайм Юрий Максимов бросил в бой Васина с Ребенком, однако уже на 47-й минуте азовцы шокировали полтавчан: Топалов подхватил мяч в штрафной после прорыва Кулакова, обошел Кане и закрутил в левый нижний угол – 2:0. Ворскла "поплыла", что едва не вылилось в разгром уже на 57-й минуте после выхода Кулакова один на один с Ризыком. Переиграть голкипера ему не удалось, а Ворскла огрызнулась неплохим выстрелом Васина, который парировал Гальчук.

В середине второго тайма ничего опасного команды не создали, больше занимаясь мелкими фолами. Арбитр Александр Дердо за этот период успел показать четыре жёлтые карточки – некоторые из них были сомнительными, а предупреждение Кане так и вообще оказалось "левым". В конце матча он ещё и Муравского удалит. Так или иначе, Ворскле подобная картина игры никак не помогала вернуться в игру, а на 83-й минуте для гостей всё было кончено: Мишнёв прострелил, Чоботенко замкнул – 3:0.

Финальный свисток зафиксировал разгром Ворсклы, после которого Мариуполь набрал 25 очков. Подопечные Александра Бабича держатся на седьмой позиции в турнирной таблице с отставанием от Колоса в один зачётный балл. Полтавчане, имея в активе всего 17 пукнтов, остались предпоследними.

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Ворскла Ворскла Мариуполь Мариуполь Мариуполь - Ворскла
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