Первая победа азовцев в 2020 году в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 3:0

Мариуполь разбил Ворсклу в матче 21-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Ворскла.

Ворскла начала матч активнее, однако Мариуполь голом перевернул ход поединка. Мишньов реализовал пенальти в середине первой половины. Сразу после перерыва Топалов удвоил преимущество азовцев, а точку в матче поставил Чоботенко. Мариуполь доигрывал поединок в меньшинстве, Муравский получил вторую желтую в компенсированное время.

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Таким образом, Мариуполь набрал 25 очков и поднялся на 7 место, Ворскла с 17 пунктами осталась предпоследней.