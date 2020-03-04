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Первая победа азовцев в 2020 году в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 3:0

17:36 31 Читати українською
Первая победа азовцев в 2020 году в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 3:0
Мариуполь – Ворскла – 3:0 – видео голов и обзор матча / фото ФК Ворскла

Мариуполь разбил Ворсклу в матче 21-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Ворскла.

32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский
 
32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский

Ворскла начала матч активнее, однако Мариуполь голом перевернул ход поединка. Мишньов реализовал пенальти в середине первой половины. Сразу после перерыва Топалов удвоил преимущество азовцев, а точку в матче поставил Чоботенко. Мариуполь доигрывал поединок в меньшинстве, Муравский получил вторую желтую в компенсированное время.

Мариуполь дома разгромил Ворсклу – азовцы одержали первую победу в УПЛ в 2020 году

Таким образом, Мариуполь набрал 25 очков и поднялся на 7 место, Ворскла с 17 пунктами осталась предпоследней.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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09:14
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