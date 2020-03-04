Мариуполь – Ворскла: Дердо наказал игрока полтавчан за несуществующий фол – видео шокирующей симуляции

Поединок 21-го тура УПЛ между Мариуполем и Ворсклой запомнится невероятной симуляцией со стороны игрока азовцев.

Во время матча между Мариуполем и Ворсклой игрок азовцев Вячеслав Танковский откровенно "нарисовал" нарушение правил против себя в центре поля.

Мариуполь дома разгромил Ворсклу – азовцы одержали первую победу в УПЛ в 2020 году

Арбитр поединка Александр Дердо сразу наказал "виновника" Ибрахима Кане желтой карточкой, хотя на повторе видно, что малиец находился в нескольких метрах от Танковского.

Добавим, что Мариуполь разгромил Ворсклу (3:0) и одержал первую победу в 2020 году. Скандальный эпизод случился уже при преимуществе азовцев в 2 мяча.

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