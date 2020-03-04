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Мариуполь – Ворскла: Дердо наказал игрока полтавчан за несуществующий фол – видео шокирующей симуляции

17:10 157 Читати українською
Мариуполь – Ворскла: Дердо наказал игрока полтавчан за несуществующий фол – видео шокирующей симуляции
Александр Дердо / фото из открытых источников

Поединок 21-го тура УПЛ между Мариуполем и Ворсклой запомнится невероятной симуляцией со стороны игрока азовцев.

32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский
 
32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский

Во время матча между Мариуполем и Ворсклой игрок азовцев Вячеслав Танковский откровенно "нарисовал" нарушение правил против себя в центре поля.

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Арбитр поединка Александр Дердо сразу наказал "виновника" Ибрахима Кане желтой карточкой, хотя на повторе видно, что малиец находился в нескольких метрах от Танковского.

Добавим, что Мариуполь разгромил Ворсклу (3:0) и одержал первую победу в 2020 году. Скандальный эпизод случился уже при преимуществе азовцев в 2 мяча.

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Видеоновости Ворскла Ворскла Мариуполь Мариуполь Мариуполь - Ворскла Александр Дердо Вячеслав Танковский Вячеслав Танковский Ибрахим Кане Ибрахим Кане
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