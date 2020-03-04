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Максимов назвав головну причину поразки Ворскли Маріуполю

20:15 566 Читать на русском
Максимов назвав головну причину поразки Ворскли Маріуполю
Юрій Максимов / фото ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував поєдинок 21-го туру УПЛ проти Маріуполя (0:3).

32’ Дмитро Мишньов
47’ Дмитро Топалов
80’ Сергій Чоботенко
90+4’ Назарій Муравський
 
32’ Дмитро Мишньов
47’ Дмитро Топалов
80’ Сергій Чоботенко
90+4’ Назарій Муравський

"Програли по грі. Пропустили перший м'яч після необов'язкового пенальті. Забий Маріуполь з гри, можливо, матч склався би інакше. А так, засмучений через необов'язковий пенальті. Сьогодні у нас не було свіжості. Коли футболісти в оптимальному стані, вони грають інакше. Але багато сил віддали в грі з Шахтарем, і за два дні не відновилися.

Перша перемога азовців у 2020 році у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 3:0

Маріуполь сьогодні випустив багато молодих гравців. Склад у команди змінився. Вони були свіжішими. У цьому, думаю, основна причина поразки. Чи мала Ворскла можливість таку ротацію? На поточний момент, у нас все "в обріз". Якщо хтось випадає, то замінити його дуже важко. На сьогоднішній момент ситуація така", – цитує слова Максимова офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, азовці розгромили Ворсклу (3:0) та здобули першу перемогу в 2020 році. Поєдинок запам'ятався епічною помилкою арбітра, який покарав гравця полтавців жовтою карткою за неіснуючий фол.

Маріуполь вдома розгромив Ворсклу – азовці здобули першу перемогу в УПЛ у 2020 році

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Теги
Юрій Максимов Юрій Максимов Маріуполь - Ворскла Ворскла Ворскла Маріуполь Маріуполь
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