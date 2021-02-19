Николай Матвиенко получил самые высокие оценки за матч Маккаби Т-А – Шахтер по версиям WhoScored и Sofascore.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Выступление украинского защитника оценили в 8,2 и 7,9 баллов соответственно. Матвиенко провел на поле весь матч, сделал результативную передачу, сделал 64 точные передачи из 72 общих, совершил 1 удачную обводку, выиграл 1 верховую дуэль, 4 раза отобрал мяч, 3 раза вынес его, 1 раз перехватил и 1 раз потерял.

Напомним, Шахтер без особого труда на выезде обыграл Маккаби Тель-Авив (2:0). Ответный матч состоится уже через неделю, 25 февраля.

Шахтер одержал комфортную победу над Маккаби в Тель-Авиве