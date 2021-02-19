Микола Матвієнко отримав найвищі оцінки за матч Маккабі Т-А – Шахтар за версіями Whoscored та Sofascore.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Виступ українського захисника оцінили у 8,2 та 7,9 балів відповідно. Матвієнко провів на полі увесь матч, зробив результативну передачу, зробив 64 точні передачі з 72 загальних, здійснив 1 вдале обведення, виграв 1 верхову дуель, 4 рази відібрав м'яч, 3 рази виніс його, 1 раз перехопив і 1 раз втратив.

Нагадаємо, Шахтар без особливих труднощів на виїзді обіграв Маккабі Тель-Авів (2:0). Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень, 25 лютого.

Шахтар здобув комфортну перемогу над Маккабі у Тель-Авіві