" Очень непривычно, когда нет половины команды! Понятно, что уже были такие паузы, когда многие ребята разъезжались в сборные. Но сейчас из-за коронавируса ситуация очень сложная. Постараемся работать наилучшим образом и делать все от нас зависящее, чтобы подготовиться к следующим поединкам.

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Изменения в тренировках? Мы соблюдали меры предосторожности, поэтому упражнения отличались. Следуя медицинским рекомендациям, старались как можно меньше контактировать. Думаю, в ближайшие дни такой подход сохранится.

Из-за плотного графика мы и раньше ощущали трудности, а теперь тренируется меньше ребят, а матчи все так же будут следовать один за другим. Конечно же, это усложняет задачу, но мы не опускаем руки. Нужно быть готовыми к такому вызову. В нашей команде квалифицированные футболисты, и мы верим друг в друга. Знаем, что можем достойно представлять имя ФК Шахтер", – сказал Майкон в коментарии Shakhtar News.

Напомним, после матча с Десной 4 октября Тарас Степаненко, Андрей Пятов и еще двое сотрудников персонала "оранжево-черных" сдали положительный тест на COVID-19. Вся команда сразу ушла на самоизоляцию. Результаты общего тестирования 8 октября также оказались неутешительными – 9 игроков и 9 работников заболели на коронавирус.

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