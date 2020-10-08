Как известно, на днях Тарас Степаненко и Андрей Пятов сдали положительный тест на коронавирус. Вся команда отправилась на карантин, а сегодня, 8 октября, сдала повторные тесты.

Пятов рассказал о своем состоянии – голкипер Шахтера на самоизоляции из-за коронавируса

Результаты оказались неутешительными – 9 игроков и 9 сотрудников клуба оказались инфицированными. Все они идут на 10-дневную изоляцию. Об этом сообщил Сергей Палкин в Facebook.

Как отметил официальный сайт "горняков", у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно. У других – в легкой форме. Кроме того, Марлос и Виктор Коваленко отправятся в лагерь сборной Украины на матчи Лиги наций против Германии и Испании. Другие футболисты вернутся к тренировкам 9 октября.

Позже стало известно, что положительный тест точно сдали Николай Матвиенко и Жуниор Мораес, сообщил официальный сайт УАФ.

Следующий матч Шахтера запланирован на 17 октября, соперником станет Львов. А уже 21 числа "горняки" сыграют с Реалом в первом туре ЛЧ.

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