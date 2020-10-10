"Нині ми у дуже важкій ситуації. Іти від реалій, шукати якісь відмовки і жаліти себе не будемо. Знаємо, що світ зараз переживає великі труднощі – кількість випадків усюди зростає. Вірус атакував нас дуже жорстко, ми тренувалися з шістьма польовими гравцями й трьома воротарями. Звісно, підготовку це ускладнює.

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Попереду матч зі Львовом, за три дні – Реал, ще за три – Ворскла, а потім одразу Інтер… У нас було все сплановано, проте зараз дотримуватися плану ми не зможемо. Наразі не знаємо, хто з інфікованих футболістів відновиться за 10 днів. Навіть якщо дехто й повернеться, у нас залишиться лише два дні до поєдинку з Реалом. Тому дуже складно зараз про щось говорити – усе відбувається ось так.

Ми не робимо із себе жертв, однак дуже засмучені ситуацією. Слід шукати рішення. Так само як і завжди, дивитимемось реальності в очі з усією відповідальністю. Ви можете розраховувати на нас, на те, що ми працюватимемо щодня дедалі сильніше. Почуваємось дуже погано через те, що гравці та співробітники хворі, але радіємо, що продовжуємо наш шлях. І продовжимо його успішно.

Зараз дуже важливо бути максимально обачними, тому ми будуємо наші вправи так, аби хлопці не контактували на полі один з одним. Наступного тижня вже доведеться працювати разом і контактувати, адже попереду матч зі Львовом. Найважливіша гра дня нас – завжди наступна.

У нас 70 футболістів, які можуть грати: це перша команда, дубль та U-19. Вибір чималий. Потрібно грати, і ми робитимемо це. З більшими чи меншими труднощами, однак ми повинні мати впевненість у тому, що хлопці, які гратимуть, – найкращий вибір на певний матч, аби домогтися необхідного результату. Зараз ми переживаємо пандемію, ситуація складна. Дякувати Богові, маємо чим на неї відповісти", – сказав Каштру в інтерв'ю Shakhtar News.

Нагадаємо, після матчу з Десною 4 жовтня Тарас Степаненко, Андрій Пятов та ще двоє співробітників персоналу "помаранчево-чорних" здали позитивний тест на COVID-19. Вся команда відразу пішла на самоізоляцію. Результати загального тестування 8 жовтня також виявилися невтішними – 9 гравців та 9 працівників захворіли на коронавірус.

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