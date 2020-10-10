"Сейчас мы в очень тяжелой ситуации. Уйти от реалий, искать какие-то отговорки и жалеть себя не будем. Знаем, что мир сейчас переживает большие трудности – количество случаев всюду растет. Вирус атаковал нас очень жестко, мы тренировались с шестью полевыми игроками и тремя вратарями . Конечно, подготовку это усложняет.

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Впереди матч со Львовом, через три дня – Реал, еще через три – Ворскла, а потом сразу Интер... У нас было все спланировано, однако сейчас придерживаться плана мы не сможем. Пока не знаем, кто из инфицированных футболистов восстановится за 10 дней. Даже если кто-то и вернется, у нас останется только два дня до поединка с Реалом. Поэтому очень сложно сейчас о чем-то говорить – все происходит вот так. Мы не делаем из себя жертв, однако очень расстроены ситуацией. Следует искать решение. Так же, как и всегда, будем смотреть реальности в глаза со всей ответственностью. Вы можете рассчитывать на нас, на то, что мы будем работать ежедневно все сильнее. Чувствуем себя очень плохо из-за того, что игроки и сотрудники больны, но рады, что продолжаем наш путь. И продолжим его успешно.

Сейчас очень важно быть максимально осторожными, поэтому мы строим наши упражнения так, чтобы ребята не контактировали на поле друг с другом. На следующей неделе уже придется работать вместе и контактировать, ведь впереди матч со Львовом. Самая важная игра дня нас – всегда следующая.

У нас 70 футболистов, которые могут играть: это первая команда, дубль и U-19. Выбор большой. Нужно играть, и мы будем делать это. С большими или меньшими трудностями, но мы должны иметь уверенность в том, что ребята, которые будут играть, – лучший выбор на определенный матч, чтобы добиться необходимого результата. Сейчас мы переживаем пандемию, ситуация сложная. Слава Богу, есть чем на нее ответить", – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, после матча с Десной 4 октября Тарас Степаненко, Андрей Пятов и еще двое сотрудников персонала "оранжево-черных" сдали положительный тест на COVID-19. Вся команда сразу ушла на самоизоляцию. Результаты общего тестирования 8 октября также оказались неутешительными – 9 игроков и 9 работников заболели на коронавирус.

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