По крайней мере в этом уверено туринское издание Tuttosport. Популярная итальянская газета за менее чем 2 недели до дуэли киевлян против "Старой Синьоры" уделяет особое внимание трио талантов, которые под руководством Мирчи Луческу имеют шанс засветиться в ЛЧ. Не прошло и 3 месяцев, как 75-летний румын возглавил Динамо, а в главные фавориты клубов из топ-чемпионатов Европы выбился Супряга. Форвард, которого украинская среда тренеров и экспертов преимущественно видела "сырым" и готовым максимум к выступлениям за СК Днепр-1, внезапно взорвался этим летом.

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Цифры 20-летнего форварда могут восхищать. Результативное действие происходит в среднем каждые 90 минут. Супряга забил 3 гола и оформил 5 ассистов (включая заработанные пенальти) за 8 поединков во всех 3 турнирах, в которых принимал участие. Перед тем, играя во второй шестерке УПЛ, он успел выбиться в топ-3 лучших снайперов прошлого украинского сезона (15 забитых, 1 голевой пас). Владислав причастен почти к стольким же голам, сколько Жерсон, Цыганков и Вербич организовали на троих, внезапно став незаменимым в системе Луческу.

Он вытеснил Соля в аренду, Кравца в Турцию и не дает шансов Русину. Добрых 2 месяца ведущие издания Италии только и писали, что о необходимости подписания Супряги в Серию А. Что бы там ни говорил президент Динамо Игорь Суркис, но и главный тренер Болонье Синиша Михайлович, и спортивный директор "россоблю" Риккардо Бигон подтверждали не раз – нам нужен этот 20-летний украинец, форвард с рекомендациями легенды Милана, самого Шевченко. В конце концов, динамовца постигла судьба Романа Яремчука – как минимум до зимы сага с переездом в Италии переносится у обоих недавних соперников.

Как написала после закрытия трансферного окна La Gazzetta dello Sport, "это были 2 месяца практически безумных переговоров. Динамо посчитало окончательное предложение Болонье на 10-11 миллионов евро слишком низким. Они захотели 15, но Болонья считает эту сумму чрезмерной". В итоге Михайловичу так и не подписали ни одного форварда на финише трансферного окна. Очевидно, действительно пытались дожать Динамо до последнего, будто не осознавая, что в первую за 4 года Лигу чемпионов Суркис не отпустил бы главного нападающего и за 20 миллионов.

Теперь Супряга готовится выступить против Юве, если восстановится от ориентировочно не слишком сложного повреждения. Уже 20 октября НСК Олимпийский должен принять дуэль 1 тура Лиги чемпионов. "Он попытается подражать Криштиану Роналду и Маттейса Де Лигту. А может, даже Алексею Миранчуку. Владислав Супряга – форвард Динамо Мирчи Луческу, следующего соперника Ювентуса в ЛЧ. Это также человек трансферного окна из сборной Украины с его талантом в 20 лет. Талантом, который не обошел внимание скаутов со всей Европы, в частности, Италии, где Болонья до последнего пыталась его подписать".

Луческу накануне признался: "За ту цену, которую предлагала Болонья, Супрягу невозможно было продавать". Возможно, это и к лучшему. Туринская газета считает, что украинский форвард попытается воспользоваться витриной Лиги чемпионов, чтобы заслужить скачок в одну из 5 лучших лиг. Не исключают журналисты и вариант с Ювентусом. Такое себе повторение истории Андрея Шевченко, только с другим топ-клубом. Чемпион Италии тоже следил за 20-летним украинцем, уверяет Tuttosport. Да и за последние 3 года Юве уже дважды покупал игроков, которые забивали им в предыдущей ЛЧ (Роналду и Де Лигт).

И хотя звездам сборных Португалии и Нидерландов эти голы в действительности не очень то и нужны были для трансфера, своеобразный дуэт может превратиться в ту самую "троицу" из пословицы, которую Бог любит. В последние месяцы Ювентус приценивался к Миранчуку, забивавшему туринцам в обоих матчах группового этапа за Локомотив. В итоге Алексей стал одноклубником Малиновского в Аталанте, а "Старая Синьора" ведет еще парочку молодых лидеров украинского клуба. Кроме Супряги, заслужить трансфер в Ювентус попытаются также Виталий Миколенко и Виктор Цыганков – две "другие звезды Динамо Киев, за которыми будут пристально следить" этой осенью.

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