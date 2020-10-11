"Дуже незвично тренуватись, коли немає половини команди. Зрозуміло, що вже були такі паузи, коли багато хлопців роз’їжджалися до збірних. Проте зараз через коронавірус ситуація дуже складна для нас. Намагатимемось працювати якнайкраще і робити все, що від нас залежить, аби підготуватися до наступних поєдинків.

"Львів, Реал, Ворскла і одразу Інтер": Каштру поскаржився на складний графік на тлі спалаху COVID-19 у Шахтарі

Зміни в тренуваннях? Ми дотримувалися застережних заходів, тому вправи відрізнялись. Виконуючи медичні рекомендації, намагались якнайменше контактувати. Гадаю, найближчими днями такий підхід збережеться.

Через щільний графік ми й раніше відчували труднощі, а наразі тренується менше хлопців, а матчі так само відбуватимуться один за одним. Звісно ж, це ускладнює завдання, проте ми не опускаємо руки. Слід бути готовими до такого виклику. У нашій команді кваліфіковані футболісти, і ми віримо один в одного. Знаємо, що можемо гідно представляти ім’я ФК Шахтар", – сказав Майкон у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, після матчу з Десною 4 жовтня Тарас Степаненко, Андрій Пятов та ще двоє співробітників персоналу "помаранчево-чорних" здали позитивний тест на COVID-19. Вся команда відразу пішла на самоізоляцію. Результати загального тестування 8 жовтня також виявилися невтішними – 9 гравців та 9 працівників захворіли на коронавірус.

Наслідувач Роналду і ще 2 гравці Динамо пройдуть кастинг в Ювентус – італійський ЗМІ чекає українців у топ-лізі