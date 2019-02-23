Львов – Черноморец, Мариуполь – Олимпик: анонс матчей УПЛ

В рамках 19-го тура УПЛ Мариуполь принимает Олимпик, а Львов встретится с Черноморцем. Анонс матчей на Футбол 24.

Львов – Черноморец

23 февраля, 17:00, стадион "Украина"

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Черноморец живо начинал сезон, доигравшись до ничьих с Динамо и Зарей, но потом силы и клубный порядок покинули одесситов вместе с результатами. На старте весенней части "моряки" имеют шанс повторить летний фокус и оттолкнуться от дна, но результаты на сборах оптимизма не добавляют – команда забила лишь четыре мяча в шести матчах. У Львова ситуация простая: нужно побеждать и давить на Мариуполь с Десной, у которых всего на одно очко больше – именно черниговцы замыкают первую шестёрку. Игра против аутсайдера в 19 туре весьма способствует шансам львовян на прорыв в зону еврокубков, но легко не будет.

Статистика противостояния Черноморца против Львова

Всего: 5 матчей, 1 победа Львова, 1 ничья, 3 победы Черноморца. Разница мячей – 2:5.

В Премьер-лиге: 3 матча (+1, =0, -2, 1:3)

Одесситы зимой устроили грандиозную чистку кадров, прекратив сотрудничество с Татарковым, Хомутовым, Мютцером, Диденко, Романюомк, Карнозой, Савченко и Смирновым. Впрочем, без новичков Ангел Червенков не остался: команду усилили легенда отечественных середняков Владимир Аржанов, россиянин Василий Павлов (пришел по паспорту Молдовы), экс-львовяне Александр Голиков и Евгений Морозенко, экс-олимпийцы Владимир Танчик и Евгений Зубейко, а также Виталий Гошкодеря. Все игроки Черноморца, кроме Ивана Трубочкина, прошли сборы без травм.

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Львов за время зимнего перерыва успел довести количество бразильцев в составе до 16 исполнителей. Клуб подписал форвардов Алваро и Шина, латераля Висенте, атакующего хава Луиса Велозу, вингеров Педро и Пернамбукко, опорника Кадину, а также арендовал у Палмейрас нападающего Кауе – последний особенно интересен, ведь на сборах ему удалось забить три гола. Артур Западня и Ростислав Волошинович перешли в Волынь, а кроме них в матче против Черноморца не смогут сыграть дисквалифицированный Мартан и прооперированный на днях Тейлор.

"Изюминки" матча:

– Черноморец в чемпионате пропускает в течение 14 игр подряд (27 мячей).

– Ангел Червенков проводит 40-й матч в УПЛ в качестве тренера.

– Черноморец может забить 300-й гол в гостях (осталось 4 мяча) или пропустить 500-й гол (также 4 мяча) в чемпионатах.

– "Горожане" на своём поле удерживают две рекордные клубные серии: беспроигрышную (3 матча, 1 победа, 2 ничьи) и голевую (8 мячей в 6 играх).

Ориентировочный состав на матч Львов – Черноморец

Львов: Бандура – Адамюк, Прыймак, Борзенко, Насонов – Жонатан, Сабино – Араужо, Велозу, Педро – Дуарте

Черноморец: Литовченко – Рыжук, Грачёв, Мищенко, Голиков – Гошкодеря, Морозенко – Чорний, Бабенко, Танчик – Аржанов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Мариуполь – Олимпик

23 февраля, 14:00, Мариуполь, стадион им. В. Бойко

Главный арбитр: Денис Шурман (Киев)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Матч имеет огромное значение, ведь за четыре тура до завершения первого этапа обе команды находятся вне верхней шестёрки. Для азовцев ситуация проще: у них 24 очка, у Десны столько же, а Ворскла идёт выше с 27 пунктами – впрочем, снизу подпирает Львов. Олимпику отступать некуда: у донеччан всего 19 зачётных баллов, поэтому любая осечка окончательно выбросит их из борьбы за евровесну. Клуб находится под угрозой исключения из УПЛ, поэтому усиление позиций в турнирной таблице в ходе торгов в футбольных кабинетах ему бы понадобилось.

Статистика противостояния Мариуполя против Олимпика

Всего: 5 матчей, 3 победы Мариуполя, 2 победы Олимпика. Разница мячей – 12:8

В Премьер-лиге: 5 матчей (+3, =0, -2, 12:8)

За зиму состав Мариуполя не претерпел особых изменений. Покинул команду только резервист Максим Белый, но вместо него азовцы получили 17-летнего таланта Даниила Сикана. На сборах травму получил Игорь Кирюханцев, участие которого в сегодняшнем матче находится под большим вопросом, а кроме того индивидуально готовился Руслан Фомин. Сергей Яворский не сможет сыграть из-за дисквалификации.

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Олимпик за зиму потерял сразу семерых футболистов – Немчанинова, Кравченко, Зубейко, Билонога, Вакуленко, Трояновского и Мелинишина. Не все эти футболисты были ключевыми для Вячеслава Шевчука, но глубины на скамейке теперь явно будет недостаточно. Из новичков следует отметить форварда Матара Дийе, который в 2016 году выступал за примаверу Ювентуса, и арендованного у Динамо 20-летнего защитника Романа Вантуха. В игре против Мариуполя им вряд ли помогут Иван Сондей и Андрей Кравчук, которые тренировались по индивидуальной программе.

"Изюминки" матча:

– Мариупольцы забивают голы во всех личных встречах с "олимпийцами";

– Ничейная клубная рекордная серия Олимпика началась 10 ноября и продолжается четыре игры.

– Мариуполь при Александру Бабиче может получить 20-е поражение в чемпионатах.

– Олимпик при Вячеславе Шевчуке не побеждал ни в одном из четырех гостевых матчей.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Олимпик

Мариуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Быков, Демири – Федорчук, Мишнёв – Зубков, Игнатенко, Вакула – Борячук

Олимпик: Махновский – Ксенз, Гришко, Цимбалюк, Е. Пасич – Кольцов, Гай, Политыло – Тейшейра, Матар, Балашов