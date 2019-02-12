Генеральный директор Черноморца рассказал, рассматривается ли возможность продажи клуба

Генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра уверяет, что финансовая ситуация в клубе стабильна.

"Финансовая ситуация в клубе стабильна. Все равно, будем двигаться только вперед. Правда ли, что инвестор рассматривает возможность продажи клуба? Какой нехороший человек это сказал? Лично я такого не слышал. Все стабильно, клуб живет, развивается, движется вперед.

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У нас с инвестором ежедневное общение. Если не лично, то по телефону. Посыл один – играть в Премьер-лиге", – сказал Мисюра в эфире телеканала "Футбол 1".

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К слову, после 18 туров Чемпионата Украины Черноморец занимает предпоследнее место с 12 очками в активе, Карпаты, которые идут на ступеньку впереди, имеют на 5 зачетных пунктов больше.