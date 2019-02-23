Львів – Чорноморець, Маріуполь – Олімпік: анонс матчів УПЛ

В рамках 19-го туру УПЛ Маріуполь приймає Олімпік, а Львів зустрінеться з Чорноморцем. Анонс матчів читайте на Футбол 24.

Львів – Чорноморець

23 лютого, 17:00, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Володимир Новохатній (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чорноморець жваво розпочинав сезон, догравшись до нічиїх з Динамо та Зорею, але потім сили та клубний порядок покинули одеситів разом з результатами. На старті весняної частини "моряки" мають шанс повторити літній фокус та відштовхнутись від дна, але результати на зборах оптимізму не додають – команда забила лише чотири м'ячі в шести матчах. У Львова ситуація проста: потрібно перемагати та тиснути на Маріуполь з Десною, у яких всього на одне очко більше – саме чернігівці замикають першу шістку. Гра проти аутсайдера у 19 турі вельми сприяє шансам львів'ян на прорив в зону єврокубків, але легко не буде.

Статистика протистояння Чорноморця проти Львова

Всього: 5 матчів, 1 перемога Львова, 1 нічия, 3 перемоги Чорноморця. Різниця м’ячів – 2:5.

У Прем’єр-лізі: 3 матчі (+1, =0, -2, 1:3)

Одесити взимку влаштували грандіозну чистку кадрів, припинивши співпрацю з Татарковим, Хомутовим, Мютцером, Діденком, Романюком, Карнозою, Савченком та Смірновим. Втім, без новачків Ангел Червєнков не залишився: команду підсилили легенда вітчизняних середняків Володимир Аржанов, росіянин Василь Павлов (прийшов за паспортом Молдови), екс-львів'яни Олександр Голіков та Євген Морозенко, екс-олімпійці Володимир Танчик і Євгеній Зубейко, а також Віталій Гошкодеря. Всі гравці Чорноморця, крім Івана Трубочкіна, пройшли збори без травм.

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Львів за час зимової перерви встиг довести кількість бразильців у складі до 16 виконавців. Клуб підписав форвардів Алваро та Шина, латераля Вісенте, атакувального хава Луїса Велозу, вінгерів Педро та Пернамбукко, опорника Кадіну, а також орендував у Палмейраса нападника Кауе – останній є особливо цікавим придбанням, адже на зборах йому вдалося забити три голи. Натомість, Артур Западня та Ростислав Волошинович перейшли у Волинь. Крім них, у матчі проти Чорноморця не зможуть зіграти дискваліфікований Мартан та прооперований на днях Тейлор.

"Родзинки" матчу:

– Чорноморець у чемпіонаті пропускає протягом 14 ігор поспіль (27 м'ячів).

– Ангел Червенков проводить 40-й матч в УПЛ в якості тренера.

– Чорноморець може забити 300-й гол в гостях (залишилось 4 м’ячі) або пропустити 500-й гол (також 4 м’ячі) у Чемпіонатах.

– Містяни на своєму полі утримують дві рекордні клубні серії: безпрограшну (3 матчі, 1 перемога, 2 нічиї) та гольову (8 м’ячів в 6 іграх).

Орієнтовний склад на матч Львів – Чорноморець

Львів: Бандура – Адамюк, Приймак, Борзенко, Насонов – Жонатан, Сабіно – Араужо, Велозу, Педро – Дуарте

Чорноморець: Литовченко – Рижук, Грачов, Міщенко, Голіков – Гошкодеря, Морозенко – Чорній, Бабенко, Танчик – Аржанов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Маріуполь – Олімпік

23 лютого, 14:00, Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка

Головний арбітр: Денис Шурман (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Матч має величезне значення, адже за чотири тури до завершення першого етапу обидві команди знаходяться поза верхньою шісткою. Для азовців ситуація простіша: в них 24 очки, у Десни стільки ж, а Ворскла йде вище з 27 пунктами – втім, знизу підпирає Львів. Олімпіку відступати нікуди: у донеччан всього 19 залікових балів, тому будь-яка осічка остаточно викине їх з боротьби за євровесну. Клуб знаходиться під загрозою виключення з УПЛ, тому посилення позицій у турнірній таблиці під час торгів у футбольних кабінетах йому б знадобилось.

Статистика протистояння Маріуполя проти Олімпіка

Всього: 5 матчів, 3 перемоги Маріуполя, 2 перемоги Олімпіка. Різниця м’ячів – 12:8

У Прем’єр-лізі: 5 матчів (+3, =0, -2, 12:8)

За зиму склад Маріуполя не зазнав особливих змін. Покинув команду лише резервіст Максим Білий, але замість нього азовці отримали 17-річного таланта Данила Сікана. На зборах травму отримав Ігор Кірюханцев, участь якого в сьогоднішньому матчі знаходиться під великим сумнівом, а крім того індивідуально готувався Руслан Фомін. Сергій Яворський не зможе зіграти через дискваліфікацію.

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Олімпік за зиму втратив одразу сімох футболістів – Нємчанінова, Кравченка, Зубейка, Білонога, Вакуленка, Трояновського та Мелінішина. Не всі ці футболісти були ключовими для В'ячеслава Шевчука, але глибина на лавці тепер явно буде недостатньою. З новачків слід відзначити форварда Матара Дійє, який у 2016 році виступав за прімаверу Ювентуса, та орендованого у Динамо 20-річного захисника Романа Вантуха. У грі проти Маріуполя їм навряд чи допоможуть Іван Сондей та Андрій Кравчук, які тренувалися за індивідуальною програмою.

"Родзинки" матчу:

– Маріупольці забивають голи у всіх особистих зустрічах з "олімпійцями";

– Нічийна клубна рекордна серія Олімпіка почалася 10 листопада й триває чотири гри.

– Маріуполь при Олександру Бабичу може зазнати 20-ї поразки в Чемпіонатах.

– Олімпік при В’ячеславу Шевчуку не перемагав у жодному з чотирьох гостьових матчів.

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Олімпік

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Биков, Демірі – Федорчук, Мишньов – Зубков, Ігнатенко, Вакула – Борячук

Олімпік: Махновський – Ксьонз, Гришко, Цимбалюк, Є. Пасіч – Кольцов, Гай, Політило – Тейшейра, Матар, Балашов