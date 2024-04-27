В рамках 26-го тура УПЛ 2023/24 Рух принимает Верес а Минай сыграет с Черноморцем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Верес

Рух, как и положено самой молодой команде УПЛ, демонстрирует нестабильность После разгрома Металлиста 1925 случилась крайне натужная победа над Полесьем (все решил пенальти на последней минуте), а после поражения от Шахтера львовяне отобрали очки у Кривбасса. Круто, Но в следующем же туре они не смогли одолеть Минай.

На футбольном поле подопечные Виталия Пономарева выглядят точно так же. То густо, то пусто, то супер, то не очень. С таким футболом удержать последнее место в зоне еврокубков будет непросто – Полесье держится всего в двух очках позади. Тем не менее, команды остается верной своим игровым принципам и в целом выглядит симпатично.

Вот только права на осечку у Руха нет. Как и у Вереса. Ровенчане держатся в зоне переходных матчей за выживание, однако от падения в зону вылета их отделяет всего один балл. Подопечные Олега Шандрука имеют игру в запасе, но там придется встретиться с Динамо – хотя домашний матч завершился вничью, поэтому здесь не все так однозначно.

Как бы там ни было, а Вересу необходимо побеждать. "Народный клуб" очень старается, но не хватает класса – неделю назад команда создала достаточно моментов, чтобы прибить СК Днепр-1, но вместо этого наглоталась замыканий со стандартов и пропустила в результате ошибки голкипера. Как следствие, ничья. Пока конкуренты теряют очки одновременно с ривненчанами, но вечно так продолжаться не будет.

Кадровая ситуация

Травмированы: Климчук, Сапуга, Слюсар – Паст

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Верес

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбык, Дидык, Роман – Пидгурский – Квасница, Таллес, Пастух, Плюмен – Федор

Верес: Когут – Балан, Курко, Сезар, Шевченко – Кучеренко, Кухарук – Дахновский, Сикейра, Шарай – Мрвалевич

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Можно более-менее уверенно прогнозировать наличие голов, ведь команды забивают регулярно. Причем результативность тоже примерно одинаковая – в районе одного-двух голов. Ставим на тотал меньше 2,5, а вот итоговый результат будет зависеть от рандома.

Минай – Черноморец

Минай отчаянно борется за выживание. Закарпатцы отстают от зоны плей-офф на четыре зачетных балла, а до конца чемпионата остается всего пять матчей (включая сегодняшний). "Лисы" очень стараются, однако им не хватает мощи – в последних пяти турах они расписали ничьи с Рухом, Оболонью, Александрией, а с Полесьем едва не закамбечили с 0:3.

Где-то подопечные Желько Любеновича выглядели лучше, где-то – хуже, но в целом команда действовала симпатично. Она агрессивная, у нее есть неплохо поставленные переходные фазы, есть хорошие комбинации и насыщение зон завершения. Если бы Минай играл так с начала сезона, то шансы на выживание были бы значительно лучше, однако сейчас команда прикована к стенке. Каждая следующая игра без победы рискует стать фатальной.

Черноморец же откровенно доигрывает чемпионат. Формально задача сохранить прописку в УПЛ остается актуальной, ведь отрыв от четверки аутсайдеров составляет 8 очков – но все понимают, что вылета не будет. Шансов на Европу тоже нет.

Не факт, что Роман Григорчук и половина нынешней команды вообще начнут новый сезон в Одессе. Тем не менее, у "моряков" довольно хороший коллектив, которому вряд ли нравится проваливаться в каждом туре. В весенней части сезона одесситы одержали всего две победы (над Полесьем и Александрией), потерпев шесть поражений и чудом избежав седьмого – ни одному адекватному спортсмену это не понравится.

Кадровая ситуация

Травмированы: –

Дисквалифицированы: Васильев (Черноморцев)

Ориентировочные составы на матч Минай – Черноморец

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Скиба – Дмитрук, Витенчук, Петько, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев – Бойчук, Бадибанга, Авагимян, Штогрин – Иеде

Прогноз "Футбол 24" – ничья, ТМ 2,5

Трудно сказать, сможет ли Черноморец разозлиться еще раз. После побед над Полесьем и Александрией с семи забитыми голами показалось, что машина завелась – но дальше произошло два поражения. Они могут оказать очень негативное влияние на моральное состояние. По комментариям и пресс-конференциям заметно, что нервы не выдерживают даже у Романа Григорчука.

И все равно не верится, что Минай победит. Закарпатцы уже имели достаточно возможностей, чтобы подтвердить свою готовность к избиению середняков в важных играх – в течение последнего месяца все эти возможности были потеряны. "Лисы" недостаточно сильны для триумфа над Черноморцем, но зацепиться за домашнюю ничью они способны. Рискнем и поставим на нее при ТМ 2,5.