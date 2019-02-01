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Западня: Меня выгнали с ФК Львов, сказав, что на мою позицию едет "второй Тайсон"

1 февраля 23:13 142 Читати українською
Западня: Меня выгнали с ФК Львов, сказав, что на мою позицию едет "второй Тайсон"
Артур Западня / Фото: Львов

Футболист Волыни Артур Западня рассказал, почему покинул свою прежнюю команду – ФК Львов.

"Руководство моего предыдущего клуба ФК Львов не видело меня игроком основного состава, ведь был избран бразильский вектор развития. Более того, меня просто выгнали из клуба, отметив, что во Львов едет "второй Тайсон" на мою позицию.

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Со мной связались представители луцкого клуба и я согласился на их предложение. Андрей Тлумак хотел, чтобы я перешел в его команду.

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Для меня важно получать игровую практику и расти в профессиональном плане, поэтому рад приехать в Луцк. Сделаю все, чтобы помочь команде решить турнирные задачи", – цитирует Западню официальный сайт ПФЛ.

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Артур Западня Артур Западня Волынь Волынь Львов Львов
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