Мариуполь пообещал болельщикам бесплатный чай на матче с Олимпиком

Мариуполь будет угощать болельщиков бесплатным чаем во время матча 19 тура УПЛ против Олимпика.

Мариуполь на своем официальном сайте сообщил о том, что болельщикам будут наливать бесплатный чай во время матча 19 тура УПЛ против Олимпика, который состоится 23 февраля в 14:00 по киевскому времени.

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Билеты на матч уже можно приобрести в кассах стадиона Ильичевец. Цена – от 30 до 70 гривен.

Мариуполь после 18 туров находится на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка.

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