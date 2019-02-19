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Мариуполь пообещал болельщикам бесплатный чай на матче с Олимпиком

16:22 8 Читати українською
Мариуполь пообещал болельщикам бесплатный чай на матче с Олимпиком
Мариуполь / ФК Мариуполь

Мариуполь будет угощать болельщиков бесплатным чаем во время матча 19 тура УПЛ против Олимпика.

Мариуполь на своем официальном сайте сообщил о том, что болельщикам будут наливать бесплатный чай во время матча 19 тура УПЛ против Олимпика, который состоится 23 февраля в 14:00 по киевскому времени.

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Билеты на матч уже можно приобрести в кассах стадиона Ильичевец. Цена – от 30 до 70 гривен.

Мариуполь после 18 туров находится на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка.

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Украина19 тур

Мариуполь - Олимпик: Суббота 23 февраля 2019

Мариуполь
до матча
3
дн
:
21
час
:
18
мин
Олимпик
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