В борьбе за выживание сложилась интересная ситуация. Сразу пять команд (как минимум) претендуют на вылет из УПЛ – Ингулец (19 очков), Олимпик (17), Рух (16), Минай и Львов (по 15). Каждый потерянный зачетный балл в этой борьбе рискует стать решающим. "Горожане" в этой истории выглядят темной лошадкой, ведь у них есть два матча в запасе, однако более важен уровень футбола команды.

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Никто не понимает, чего можно ожидать от львовян. За четыре матча под руководством Анатолия Бессмертного они потерпели два позорных разгрома от Зари (0:4) и СК Днепр-1 (1:5), однако при этом прибили Шахтер (3:2) и достойно сыграли с Ворсклой (1:2) . Какой-то системы в результатах не заметно – Львов просто способен и феерично провалиться, и устроить апсет года. В этом и кроется его главная опасность.

Александрия долгое время считалась претендентом на еврокубки, однако после трех поражений подряд об этом стоит забыть. В топ-5 подопечным Владимира Шарана не хватает аж восемь очков, а впереди всего четыре тура – причем в соперниках будут Колос, Шахтер и Заря. Теперь важнее сосредоточиться на матче полуфинала Кубка против луганчан, который проведут уже через пять дней.

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Встреча против Львова в этом цикле выглядит только разминкой, на которой стоит поберечь лидеров. Владимир Шаран славится своей прагматичностью, однако вряд ли ему хотелось бы терять очки в пятом матче подряд – тем более, после разгрома в предыдущем туре от Десны (1:4). Очевидно, сегодня "желто-черные" проведут небольшую ротацию, предоставив шанс нескольким "голодным" резервистам, однако на игру в полноги "горожанам" надеяться не стоит.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шина, Казлаускас (под вопросом) – Ковалец (под вопросом)

Дисквалифицированы: Чирьяк (Львов)

Ориентировочные составы на матч Львов – Александрия

Львов: Костик – Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец – Брикнер, Довгий – Грисьо, Тавареш, Семенов – Ныч

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух – Лучкевич, Гречишкин, Банада, Третьяков – Ситало, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Львов, конечно же, гораздо слабее нынешней Александрии, но команда умеет цепляться за результат и демонстрирует довольно перспективный, как для аутсайдера, футбол. При этом для "горожан" каждый матч сейчас, как последний – в отличии от Александрии, где уже живут полуфиналом Кубка. Победа над львовянами для "желто-черных" является вопросом престижа и личной уверенности, но не более.

В таких условиях реально надеяться на ничью. Возможно, даже результативную, ведь львовяне забивают в каждом из трех последних поединков, а пропускают уже в девяти подряд.

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