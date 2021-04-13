Львов подписал аргентинца Лаутаро
20:36 - Читати українською
ФК Львов традиционно нашел усиление среди южноамериканских игроков.
Аргентинский полузащитник Лаутаро стал игроком Львова, сообщает официальный сайт клуба.
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Львовяне пока не будут привлекать 23-летнего игрока в главную команду, до конца нынешнего сезона легионер будет защищать цвета молодежки. Лаутаро присоединился к ФК Львов на правах свободного агента, ранее аргентинец выступал за Кильмес и Сантамарину.
Сейчас Львов расположился в шаге от зоны вылета УПЛ, опережая Минай только по дополнительным показателям.
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