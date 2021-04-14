"Ворскла с приходом Юрия Максимова однозначно похорошела. Это как человек, который после лежания на диване решил заняться спортом: спина выровнялась, бока ушли. Не стыдно, как говорится, на себя в трусах посмотреть в зеркало. Вот и нам такая Ворскла нравится куда больше.

"Первый тайм могли проиграть 0:2 или 0:3": Максимов имел жесткий разговор с подопечными в перерыве матча со Львовом

Результаты Львова после феерической во всех смыслах и заслуженной победы над Шахтером, напоминают студента, прогулявшего за ночь месячную стипендию, а затем месяц живущего на маминых котлетах. После трех мячей в ворота Шахтера, Львов получил пять от СК Днепр-1, а затем закрепил это поражением от Ворсклы. Не понимаю Львов: команда в этом сезоне обыграла Десну, обыграла Шахтер, но после каждого подобного успеха такое ощущение, будто они уходят в запой", – сказал Денисов в программе "Великий футбол".

Напомним, после фееречного первого тайма в матче с Ворсклой Львов после перерыва пропустил два быстрых гола и уступил горожанам 1:2. Как следствие, "горожане" после 20-ти туров занимают в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку, имея одну игру в запасе.

Львов в матче с нереализованным пенальти уступил Ворскле и остался в зоне вылета