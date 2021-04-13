Состав Александрии может претерпеть серьезные изменения в летнее межсезонье.

Сразу у семи игроков "желто-черных" 30 июня завершаются контракты, информирует Meta-ratings. Это – Юрий Панькив, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Артем Гордиенко, Евгений Банада, Валерий Лучкевич и Артем Ситало.

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На решение руководства о продлении соглашений существенно повлияет результат команды по итогам сезона. Если Александрия попадет в еврокубки, то шансы вышеупомянутых игроков остаться значительно возрастут.

Добавим, что в чемпионате подопечные Шарана отстают от необходимой четвертой строчки аж на 10 очков. Впрочем, есть запасной вариант – Кубок Украины, где на стадии полуфинала команда встретится с Зарей.

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