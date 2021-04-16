У боротьбі за виживання склалася цікава ситуація. Одразу п'ять команд (як мінімум) претендують на виліт з УПЛ – Інгулець (19 очок), Олімпік (17), Рух (16), Минай і Львів (по 15). Кожен втрачений заліковий бал у цій боротьбі ризикує стати вирішальним. "Містяни" у цій історії виглядають темною конячкою, адже у них є два матчі в запасі, однак більш важливим є рівень футболу команди.

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Ніхто не розуміє, чого можна очікувати від львів'ян. За чотири матчі під керівництвом Анатолія Безсмертного вони зазнали двох ганебних розгромів від Зорі (0:4) й СК Дніпро-1 (1:5), однак при цьому прибили Шахтар (3:2) і гідно зіграли з Ворсклою (1:2). Якоїсь системи у результатах не помітно – Львів просто здатен і феєрично провалитись, і влаштувати апсет року. В цьому і криється його головна небезпека.

Олександрія довгий час вважалася претендентом на єврокубки, однак після трьох поразок поспіль про це варто забути. До топ-5 підопічним Володимира Шарана не вистачає аж вісім очок, а попереду всього чотири тури – причому в суперниках будуть Колос, Шахтар і Зоря. Тепер важливіше зосередитись на матчі півфіналу Кубка проти луганців, який проведуть вже за п'ять днів.

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Зустріч проти Львова у цьому циклі виглядає лишень розминкою, на якій варто поберегти лідерів. Володимир Шаран славиться своєю прагматичністю, однак навряд чи йому хотілось би втрачати очки у п'ятому матчі поспіль – тим паче, після розгрому в попередньому турі від Десни (1:4). Вочевидь, сьогодні "жовто-чорні" проведуть невеличку ротацію, надавши шанс кільком "голодним" резервістам, однак на гру в півноги "містянам"сподіватися не варто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шина, Казлаускас (під питанням) – Ковалець (під питанням)

Дискваліфіковані: Чір'як (Львів)

Орієнтовні склади на матч Львів – Олександрія

Львів: Костик – Бусько, Романчук, Махмутовіч, Якимець – Брікнер, Довгий – Грисьо, Тавареш, Семенів – Нич

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бондаренко, Вантух – Лучкевич, Гречишкін, Банада, Третьяков – Сітало, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Львів, звісно ж, набагато слабший за нинішню Олександрію, але команда вміє чіплятись за результат і демонструє доволі перспективний, як для аутсайдера, футбол. При цьому для "містян" кожен матч нині, як останній – на відміну від Олександрії, де вже живуть півфіналом Кубка. Перемога над львів'янами для "жовто-чорних" є питанням престижу й особистої впевненості, але не більше.

В таких умовах реально сподіватися на нічию. Можливо, навіть результативну, адже львів'яни забивають у кожному з трьох останніх поєдинків, а пропускають вже у дев'яти поспіль.

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