Лунину нужен лишь Неймар – как после худшего межсезонья Реала за 39 лет украинец может сенсационно всех переиграть

Андрей Лунин все никак не покинет Реал Мадрид этим летом. Ситуация с трансфером Неймара, желающего покинуть ПСЖ может помочь украинцу наконец-то закрепиться в столице Испании.

Лунин должен был перейти в Вальядолид еще вчера или позавчера, но ситуация зависла по непонятным причинам. По срыву трансфера также полная тишина. И здесь Хосе Альварес Айя, довольно авторитетный журналист телеканала La Sexta и популярного шоу El Chiringuito, известного своими инсайдами, озвучил настоящую бомбу. Реал торгует Неймара у ПСЖ, а парижане склонны принять предложение значительно более дружественного клуба, чем вражеская им Барселона. Катарские боссы интересуются двумя игроками "сливочных", которые должны пойти дополнением к солидной сумме денег.

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AMPLIACIÓN: Los nombres que se están barajando en la operación #Neymar y que interesan más al #PSG son los de Keylor Navas y Modric (además de dinero). La operación continúa su curso y el brasileño está cerca del #RealMadrid . @elchiringuitotv pic.twitter.com/VJHbab1RD8 — Jose Alvarez Haya (@10JoseAlvarez) August 7, 2019

Кроме названного накануне Луки Модрича, это еще и... страж ворот Реала №2 Кейлор Навас. Что это значит для голкипера сборной Украины, объяснять излишне. Если Реал согласится отпустить Наваса, а на него действительно появится столь солидный покупатель, то никакой аренды Лунину не видать. Похоже, именно предметными переговорами (именно так, а не просто интерес, отмечает испанский журналист) с ПСЖ и объясняется затягивание ситуации с уходом украинца.

Андрей смог бы в случае продажи Наваса и приобретения Неймара спокойно занять место запасного вратаря за спиной безапелляционного №1 Куртуа, который в последнее время стал достаточно травматичным игроком (как, впрочем, многие в "сливочном" Мадриде). Поэтому, хотел бы Зидан того или нет, именно Лунин мог бы получать игровую практику, хотя во время текущего межсезонья Зинедин откровенно игнорировал нашего голкипера.

Кстати, о летних спаррингах. После матча с Фенербахче журналисты мадридского издания AS подсчитали, что это худшая претемпорада Реала за последние 39 лет. Последний раз Мадрид столь же плохо проводил товарищеские матчи, готовясь к новому сезону, еще в далеком 1980-м, когда умудрялся проигрывать Баварии с бесстыдным счетом 1:9. Тогда "бланкос" пропустили 17 голов за 10 игр в межсезонье, теперь же 16 за 6 матчей – хорошо хоть от Зальцбурга не досталось и снизили отметку пропущенных до менее 3-х голов за матч. Навас "скушал" 9 мячей, Куртуа – 6, Лунин – еще 1.

Невнятная игра в защите накладывалась на проблемы атакующего плана и нарекания по средней линии. Вероятно, именно это обусловило резкое возвращение Флорентино Переса к планам подписать Неймара, ведь с действительно галактических трансферов фанаты дождались только Эдена Азара. Между прочим, впервые при Зизу Реал балансирует на грани 3-х пропущенных за период претемпорады. Ранее было строго по 2 в среднем.

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Проблема в том, что Мадрид, похоже, не является единодушным в вопросе трансфера Неймара. Зидан продолжает настаивать исключительно на Погба, но трансферное окно в Англии закрывается уже сегодня, 8 августа, а воз и ныне там – МЮ не приобрел замены Полю. Другое осложнение заключается в нежелании Модрича оставлять столицу Испании, где его семья чувствует себя очень хорошо. А как информирует AS, Реал в свою очередь якобы заверил обладателя Золотого мяча-2018 в том, что на хорвата рассчитывают в новом сезоне.

"Королевский" клуб готов, кроме Наваса, отдать и Бейла вместо Модрича, но чемпионам Франции не очень нужны сбитые летчики. Кейлор понадобится после ухода Траппа, а Гарет с его вечными капризами а-ля Неймар – ни к чему. Барса также активизирует переговоры, но ПСЖ готов сделать все, чтобы Неймар ей не достался – слишком часто каталонцы переходили дорогу парижанам. "Сине-гранатовые" настаивают на обмене своего сомнительного актива (Коутиньо плюс деньги), а ключевым может оказаться уже начало следующей недели.

¡Sorpresa! Neymar comienza a seguir a Zidane y a los jugadores de Real Madrid en Instagram. Mira a todos los que sigue. ¿Y a Keylor Navas?.



¿Próximo galáctico? https://t.co/k4XQibqZPH — Diario Diez (@DiarioDiezHn) August 8, 2019

Лунин в этой ситуации в незавидном положении. Да, украинец может всех переиграть и на финише трансферного окна таки вырвать статусную позицию благодаря уходу Наваса. Однако, если затратный и громоздкий трансфер Неймара не выгорит, Андрей рискует остаться без клуба, где на него будут рассчитывать. А тем временем, СМИ обращают внимание на то, что Неймар подписан в соцсетях на Зидана и звезд Реала (не только бразильцев), разжигая воображение фанатов "сливочных"...