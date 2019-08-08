Луніну потрібен лише Неймар – як після найгіршого міжсезоння Реала за 39 років українець може сенсаційно всіх переграти

Андрій Лунін усе ніяк не покине Реал Мадрид цього літа. Ситуація з трансфером Неймара, який бажає покинути ПСЖ, може допомогти українцю нарешті закріпитись у столиці Іспанії.

Лунін мав перейти у Вальядолід ще вчора чи позавчора, але ситуація зависла з незрозумілих причин. Щодо зриву трансферу також повна тиша. І тут Хосе Альварес Айя, доволі авторитетний журналіст телеканалу La Sexta та популярного шоу El Chiringuito, відомого своїми інсайдами, озвучив справжнісіньку бомбу. Реал торгує Неймара в ПСЖ, а парижани готові пристати на пропозицію значно більш дружнього клубу, ніж ворожа їм Барселона. Катарські боси цікавляться двома гравцями "вершкових", які мають піти доповненням до солідної суми грошей.

Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердикт

AMPLIACIÓN: Los nombres que se están barajando en la operación #Neymar y que interesan más al #PSG son los de Keylor Navas y Modric (además de dinero). La operación continúa su curso y el brasileño está cerca del #RealMadrid . @elchiringuitotv pic.twitter.com/VJHbab1RD8 — Jose Alvarez Haya (@10JoseAlvarez) August 7, 2019

Крім названого напередодні Луки Модріча, це ще й... страж воріт Реала №2 Кейлор Навас. Що це значить для голкіпера збірної України, пояснювати зайве. Якщо Реал погодиться відпустити Наваса, а на нього справді з'явиться такий солідний покупець, то ніякої оренди Луніну не бачити. Схоже, саме предметними переговорами (саме так, а не просто інтерес, наголошує іспанський журналіст) з ПСЖ і пояснюється затягування ситуації з відходом українця.

Андрій зміг би в разі продажу Наваса і придбання Неймара спокійно посісти місце запасного воротаря за спиною безапеляційного №1 Тібо Куртуа, який останнім часом став досить травматичним гравцем (як, зрештою, багато хто у "вершковому" Мадриді). Відтак хотів би Зідан того, чи ні, саме Лунін міг би отримувати ігрову практику, хоча під час цього міжсезоння Зінедін відверто ігнорував нашого голкіпера.

До речі, про літні спаринги. Після матчу з Фенербахче журналісти мадридського видання AS підрахували, що це найгірша претемпорада Реала за останні 39 років. Востаннє Мадрид настільки ж погано проводив товариські матчі, готуючись до нового сезону, ще у далекому 1980-му, коли примудрявся програвати Баварії з безсоромним рахунком 1:9. Тоді "бланкос" пропустили 17 голів за 10 ігор під час міжсезоння, тепер же 16 за 6 матчів – добре хоч від Зальцбурга не дісталось і знизили позначку пропущених до менше 3-х голів за матч. Навас "скуштував" 9 м'ячів, Куртуа – 6, Лунін – ще 1.

Невиразна гра в захисті накладалась на проблеми атакувального плану та нарікання щодо середньої лінії. Імовірно, саме це зумовило різке повернення Флорентіно Переса до планів підписати Неймара, адже зі справді галактичних трансферів фанати дочекалися лише Едена Азара. Між іншим, це вперше при Зізу Реал балансує на межі 3-х пропущених за період претемпоради. Раніше було строго по 2 в середньому.

"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються

Проблема в тому, що Мадрид, схоже, не є одностайний у питанні трансферу Неймара. Зідан продовжує наполягати суто на Погба, але трансферне вікно в Англії зачиняється вже сьогодні, 8-го серпня, а віз і далі там – МЮ не придбав заміни Полю. Інше ускладнення полягає в небажанні Модріча залишати столицю Іспанії, де його сім'я почувається дуже добре. Зрештою, як інформує AS, Реал начебто запевнив володаря Золотого м'яча-2018 в тому, що на хорвата розраховують у новому сезоні.

"Королівський" клуб готовий, окрім Наваса, віддати і Бейла замість Модріча, але чемпіонам Франції не дуже потрібні збиті льотчики. Кейлор знадобиться після відходу Траппа, а Гарет з його вічними примхами а-ля Неймар – ні до чого. Барса також активізує перемовини, але ПСЖ готовий зробити все, аби Неймар їй не дістався – надто часто каталонці переходили дорогу парижанам. "Синьо-гранатові" наполягають на обміні свого сумнівного активу (Коутінью плюс гроші), а ключовим може виявитись уже початок наступного тижня.

¡Sorpresa! Neymar comienza a seguir a Zidane y a los jugadores de Real Madrid en Instagram. Mira a todos los que sigue. ¿Y a Keylor Navas?.



¿Próximo galáctico? https://t.co/k4XQibqZPH — Diario Diez (@DiarioDiezHn) August 8, 2019

Лунін у цій ситуації ризикує. Так, українець може всіх переграти і на фініші трансферного вікна таки вигризти статусну позицію завдяки відходу Наваса. Однак, якщо затратний і громіздкий трансфер Неймара не вигорить, Андрій ризикує залишитись без клубу, де на нього розраховуватимуть. А тим часом, ЗМІ звертають увагу на те, що Неймар підписаний у соцмережах на Зідана та зірок Реала (не лише бразильців), розпалюючи уяву фанатів "вершкових"...