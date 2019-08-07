Реал хочет приобрести Неймара – ПСЖ может получить обладателя "Золотого мяча" и бешеную сумму

Нападающий ПСЖ Неймар уже вскоре может перейти в Реал.

Мадридский клуб сделал предложение ПСЖ о трансфере бразильского нападающего Неймара. Реал предлагает 120 млн евро и Луку Модрича. Клубы близки к соглашению, сообщает Sport.es.

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Руководство Барселоны знает об этом и тоже хочет подписать бразильца, но сначала "блаугранас" нужно продать Коутиньо. Сам Неймар также хочет дождаться варианта с Барселоной.

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Флорентино Перес уже связался с окружением футболиста и предложил контракт сроком на 5 лет. Кроме того, президент Реала оставит Неймару зарплату, которую тот получает в ПСЖ.

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