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Лунин с новым предложением – фанаты Реала высоко оценили дебют украинца при Зидане, а экс-тренер Мадрида вынес вердикт

16:06 729 Читати українською
Лунин с новым предложением – фанаты Реала высоко оценили дебют украинца при Зидане, а экс-тренер Мадрида вынес вердикт
Андрей Лунин сыграл против Фенербахче первый матч за Реал, когда его тренирует Зидан
Тарас Котив Тарас Котив

Андрей Лунин наконец-то дебютировал в Реале времен Зинедина Зидана. Голкипер сборной Украины ждал своего шанса ооочень долго. Реал Мадрид дожал Фенербахче в нелегком матче за третье место Ауди Кап.

 

Было очень странно видеть Лунина на скамейке запасных. Все ждали его выхода с первых минут. Во-первых, Куртуа травмирован. Во-вторых, это 5-й матч Реала в межсезонье, а 20-летний украинец еще не получал шансов. В-третьих, Навас за день до того сыграл против Тоттенхэма изнурительный матч. Возможно, Зидан решил так вознаградить костариканца за очень удачную игру, но экс-голкипера Зари и Днепра промариновали на скамейке "сливочных" 9-й тайм подряд. Когда Андрей вышел на поле, он сыграл не идеально, пропустив гол издалека, но "минимум дважды спас Мадрид" от четвертого пропущенного, пишут испанские СМИ.

Пропущенный гол Лунина в видеообзоре перестрелки Реал – Фенербахче – 5:3

На сайте Marca лучший вратарь молодежного ЧМ-2019 получил высокое количество поддержки читателей. Журналист ведущего мадридского издания Михель Анхель Лара считает, что с эффектным дальним голасо Озана Туфана он мало что мог сделать, а "быстрые ноги помешали туркам установить счет 4:4". Положительно игру Лунина оценили 5,9 тысячи фанатов Реала, отрицательно – 2,1 тыс. Это 7-й наивысший балл среди 21-го игрока, которые вышли на Фенербахче, и гораздо лучше, чем у Зидана, которого заминусовали на 1,5 тысячи больше, чем похвалили.

Для сравнения, Навас получил 10,1 тысячи плюсиков и только одну тысячу минусов, хотя тот пропустил дважды за тайм, и там тоже есть вопросы к действиям голкипера. "Все то, что он вытворял против Тоттенхэма, исчезло с первым же ударом турок. Однако затем Кейлор не дал счету стать 0:2 и сделал еще несколько сейвов. Очередной день с переработкой", – отмечает Marca. В целом же мнения относительно игры Лунина в моменте с голом Туфана разделились.

Зидан оценил игру Лунина после эффектного матча Реала против Фенербахче

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Испанский Eurosport считает, что Андрей "мог и должен был сделать нечто большее с этим ударом", но так же не убедительны и Куртуа с Навасом. AS пишет, что украинец получил шанс дебютировать во время нынешней претемпорады, но сыграл без особого успеха, тогда как вратарская позиция, как и все другие, в целом не вызывает уверенности. Некоторые же, в частности популярный англоязычный блоггер Ultra Suristic, защищает его, мол, это были его первые минуты на поле с тех пор, как 15-го июня стал чемпионом мира U-20, где-то не хватило резкости реакции, но и так был близок к сейву.

Defensa Central также оправдывает вратаря сборной Украины: "В его защиту стоит сказать, что это был мощный удар. Хотя и коснулся мяча перчатками, не смог потянуть его. В остальном же Лунин выглядел очень уверенно – как внизу, так и на втором этаже, спасая от очередных неприятностей ". А тем временем украинский страж ворот ждет решения по поводу своего будущего. Зидан планирует узнать мнение экс-игрока Зари уже по прибытии в столицу Испании, хотя следовало бы и поспешить с решением вопроса (подробнее, почему именно, читайте по ссылке ниже).

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За время летнего трансферного окна 2019-го испанские СМИ успели оставить его в Реале, а затем сосватать в Леганес, Бетис, Вальядолид, Реал Сосьедад и Сельту. Сейчас же Мадрид предложил Лунина новичку Примеры в надежде, что именно там наш чемпион мира сможет получить больше игровой практики. Мальорка действительно интересуется вариантом аренды Андрея, передают Marca и Fichajes. В составе балеарцев играет 34-летний ветеран Маноло Рейна, который был одним из лучших киперов в прошлом сезоне Сегунды, но Ла Лига может стать новым вызовом, где и понадобились бы навыки перспективного Лунина, считает Реал.

Victoria#HalaMadrid️

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Этот вариант выглядит рискованным, ведь в Леганесе украинец уже проигрывал борьбу ветерану. Впрочем, "бланкос" рассчитывают, что теперь все будет иначе. Пока что стороны взяли время на размышление. Мальорка продолжает верить в Рейну, а Мадрид – настаивать на гарантии стабильной практики для своего вратаря. Со своей стороны можем сказать, что Маноло выглядел просто супер в плей-офф против Альбасете Зозули, поэтому вытеснить его из основы будет для Андрея еще большим вызовом, чем это было с Куэльяром.

Тем временем экс-тренер молодежки Реала, уволенный за свои критические слова в соцсети, вынес оптимистичный вердикт в эфире Cadena SER. "О Лунине знаю только то, что мне говорят в клубе. И все эти слова очень комплиментарные. О нем говорят как о вратаре со многими качествами, но он еще должен кое-чему научиться. Позиция вратаря – это как место для медленного приготовления пищи. Вам нужно приобрести опыт и стать зрелым. Я получаю только превосходные характеристики о его возможностях", – подытожил Альваро Бенито.

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