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Сенсаційна зірка Прімери з галактичним асистом року: його успіх – урок для Луніна

14:40 1422 Читать на русском
Сенсаційна зірка Прімери з галактичним асистом року: його успіх – урок для Луніна
Едегор торує собі шлях до Реала

Мартін Едегор обрав максимально правильний шлях до основи мадридського Реала. Через два роки норвежець "запалюватиме" на Бернабеу.

"Будь скромним, наполегливо працюй, навчайся у кожному матчі, отримуй більше хвилин". Норвежець, який донедавна вважався одним з найбільших вундеркіндів сучасного футболу, має чіткий план, щоб тріумфувати у складі величного Мадрида. Його шлях на Сантьяго Бернабеу пролягає через оновлену Аноету, хоча вже цього сезону 20-річний футболіст мав усі шанси виступати у Лізі чемпіонів. Едегор розраховував провести у Сан-Себастьяні два найближчі роки, але його фантастична гра може суттєво підкоригувати умови орендної угоди між двома Реалами.

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Те, що витворив скандинавський племейкер у матчі проти Алавеса, буде складно повторити навіть на приставці. Знущально обіграв суперника у найкращих традиціях Лео Мессі, знайшов вільний простір, а потім вирізав неймовірну передачу на Оярсабаля, залишивши поза грою не лише всю оборону гостей, але й голкіпера команди з Віторії. Останній приходив до тями ще декілька хвилин, не до кінця зрозумівши, яким чином сфера опинилась у ногах новоспеченого чемпіона Європи U-21.

Минулого літа Едегор поставив чітку вимогу перед власним агентом: тривала оренда в клубі, який відповідатиме його стандартам, а також виконає фінансові умови "бланкос". Першим реальним претендентом на норвезького плеймейкера був леверкузенський Байєр, однак трансфер зірвався через позицію самого гравця. По-перше, він сумнівався, що отримуватиме достатню кількість хвилин у складі "аспіринок", а по-друге – віддавав перевагу варіанту з Прімерою, щоб регулярно перебувати на очах у тренерського штабу Реала. Після цього представник Едегора, Бйорн Торе Кварме, який на початку "нульових" захищав кольори Сосьєдада, зустрівся з президентом баскського клубу Хоакіном Аперрібаєм. Останній чітко описав роль норвежця у власному проекті: "Ми вміємо розкривати молодих талантів. Тут він перебуватиме на провідних ролях і швидко реалізує власні мрії".

Йому вистачило лише одного візиту на тренувальну базу "біло-голубих" у Субієту, щоб прийняти, мабуть, найлегше рішення у кар'єрі. Сімейна атмосфера, ставка на власну кантеру, шанс для молодих, але вже відомих легіонерів як Ісак або Янузай – це те, що сильно вабило норвежця у затишному Сан-Себастьяні. Далі була розмова з агентом та єдина умова орендної угоди для обох клубів – два роки, не менше. Едегор шукав стабільності, впевненості у тому, що наступного літа не доведеться вкотре змінювати "локацію". Сосьєдад, звісно, без зайвих роздумів пристав на цю пропозицію, а Мадрид перестрахувався спеціальною клаусолою, яка дозволяє перервати оренду вже після першого сезону. Ціна питання – 2 млн євро.

"Я почуваюсь тут, наче вдома та гарно проводжу час. Усі налаштовані дружелюбно, що значно спростовує мою адаптацію. Про мене піклуються з першого ж дня. Тренер чітко розуміє, що мені потрібно робити на футбольному полі. Я щасливий опинитись саме в цьому клубі. Але моя основна мета не змінилась – сподіваюсь повернутись у Мадрид. Я подорослішав, став більш зрілим гравцем. Думаю, що моя мрія обов'язково здійсниться", – зізнався Едегор, який феєрично розпочав свій баскський етап кар'єри. Після шести стартових турів Ла Ліги скандинавська перлина з двома голами у активі перебуває у топ-3 найкращих гравців першості за версією авторитетного порталу WhoScored з оцінкою 7.75. Норвежець поступається лише форварду Вільяреала Жерару Морено, який вже встиг наколотити 6 м'ячів, та Каріму Бензема з мадридського Реала.

Керманич Сосьєдада Іманоль Альгуасіль, який прекрасно працює з молодими гравцями, частіше використовує Едегора на правому фланзі півзахисту, щоб той міг зміщуватись до центру та пробивати з робочої лівої, однак норвежець має значно більше свободи, ніж його партнери у середній лінії. Баскське дербі з Алавесом розкрило Мартіна як тотального футболіста. Він діяв по усій ширині поля, регулярно змінював позицію, не лише творив, але й класно допомагав в обороні. Його гра була майже ідеальною, а дехто навіть дозволяв собі порівняння з легендарним Йоханом Кройфом.

Едегор організував десять (!) потенційно гольових атак на ворота Алавеса – це абсолютний рекорд у провідних чемпіонатах Європи прямо зараз. Жоден інший представник елітного іспанського дивізіону не торкається м'яча частіше на чужій половині поля (351 раз), і тільки представник Леванте Хосе Кампанья може позмагатись з норвежцем за кількістю створених моментів поблизу воріт суперника у перших турах – 22:21 на користь другого. Водночас, Едегор виконує близько чотирьох ключових передач за матч, а також без проблем йде у дриблінг (16 вдалих спроб), поступаючись за цим показником лише зірковому новачку Бетіса Набілю Фекіру (21).

"Наприкінці минулого сезону я відчув, що мені поки зарано повертатись у Мадрид. Для молодих футболістів важливо грати, а там було б складно регулярно виходити на поле. Зідан має чимало хороших гравців, і конкуренція просто неймовірна. Було очевидно, що мені краще обрати варіант з орендою, продовжувати набиратися досвіду. Гадаю, я прийняв максимально правильне рішення", – розповідає норвежець після розкішного перфомансу у дербі.

Схоже, він чудово розуміє, що йому потрібно робити, щоб одного дня повернутись на Бернабеу вже у статусі сформованого виконавця. Мартін наполегливо дотримується власного плану: працювати, працювати і ще раз працювати. Залишається на базі до пізньої ночі, особисто радиться з дієтологом та фізіотерапевтом, самотужки аналізує власну гру. Тренерський штаб Сосьєдада відзначає, насамперед, фантастичний професіоналізм Едегора. "Скромність та працездатність приведуть на його на вершину", – говорить Іманоль, який пророкує для свого підопічного велике майбутнє.

Аналізуючи траєкторію норвежця, доволі складно уникнути паралелей з Андрієм Луніним. Його нинішній клуб, можливо, був би оптимальним варіантом для нашого воротаря, який також отримував конкретне запрошення з Сан-Себастьяна. За чутками, баски марили українцем, вмовляючи його батьків зробити вибір на користь іншого Реала, де вміють довіряти молодим і не зловживають орендами. Зараз багатостраждальний кіпер міг би проводити вже другий повноцінний сезон на найвищому рівні, змагаючись з Барсою, Атлетіко та Мадридом, а не виконувати роль наразі лише статичного активу "бланкос". Хіба не розумніше зробити один крок назад, якщо Сосьєдад взагалі заслуговує на схоже порівняння, а потім – два кроки вперед, щоб реально претендувати на щось серйозне...?

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