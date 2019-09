Сенсаційна зірка Прімери з галактичним асистом року: його успіх – урок для Луніна

"Будь скромним, наполегливо працюй, навчайся у кожному матчі, отримуй більше хвилин". Норвежець, який донедавна вважався одним з найбільших вундеркіндів сучасного футболу, має чіткий план, щоб тріумфувати у складі величного Мадрида. Його шлях на Сантьяго Бернабеу пролягає через оновлену Аноету, хоча вже цього сезону 20-річний футболіст мав усі шанси виступати у Лізі чемпіонів. Едегор розраховував провести у Сан-Себастьяні два найближчі роки, але його фантастична гра може суттєво підкоригувати умови орендної угоди між двома Реалами.

Яскравий перформанс талантів Реала на Бернабеу в огляді матчу з Осасуною

Те, що витворив скандинавський племейкер у матчі проти Алавеса, буде складно повторити навіть на приставці. Знущально обіграв суперника у найкращих традиціях Лео Мессі, знайшов вільний простір, а потім вирізав неймовірну передачу на Оярсабаля, залишивши поза грою не лише всю оборону гостей, але й голкіпера команди з Віторії. Останній приходив до тями ще декілька хвилин, не до кінця зрозумівши, яким чином сфера опинилась у ногах новоспеченого чемпіона Європи U-21.

Минулого літа Едегор поставив чітку вимогу перед власним агентом: тривала оренда в клубі, який відповідатиме його стандартам, а також виконає фінансові умови "бланкос". Першим реальним претендентом на норвезького плеймейкера був леверкузенський Байєр, однак трансфер зірвався через позицію самого гравця. По-перше, він сумнівався, що отримуватиме достатню кількість хвилин у складі "аспіринок", а по-друге – віддавав перевагу варіанту з Прімерою, щоб регулярно перебувати на очах у тренерського штабу Реала. Після цього представник Едегора, Бйорн Торе Кварме, який на початку "нульових" захищав кольори Сосьєдада, зустрівся з президентом баскського клубу Хоакіном Аперрібаєм. Останній чітко описав роль норвежця у власному проекті: "Ми вміємо розкривати молодих талантів. Тут він перебуватиме на провідних ролях і швидко реалізує власні мрії".

Йому вистачило лише одного візиту на тренувальну базу "біло-голубих" у Субієту, щоб прийняти, мабуть, найлегше рішення у кар'єрі. Сімейна атмосфера, ставка на власну кантеру, шанс для молодих, але вже відомих легіонерів як Ісак або Янузай – це те, що сильно вабило норвежця у затишному Сан-Себастьяні. Далі була розмова з агентом та єдина умова орендної угоди для обох клубів – два роки, не менше. Едегор шукав стабільності, впевненості у тому, що наступного літа не доведеться вкотре змінювати "локацію". Сосьєдад, звісно, без зайвих роздумів пристав на цю пропозицію, а Мадрид перестрахувався спеціальною клаусолою, яка дозволяє перервати оренду вже після першого сезону. Ціна питання – 2 млн євро.

"Я почуваюсь тут, наче вдома та гарно проводжу час. Усі налаштовані дружелюбно, що значно спростовує мою адаптацію. Про мене піклуються з першого ж дня. Тренер чітко розуміє, що мені потрібно робити на футбольному полі. Я щасливий опинитись саме в цьому клубі. Але моя основна мета не змінилась – сподіваюсь повернутись у Мадрид. Я подорослішав, став більш зрілим гравцем. Думаю, що моя мрія обов'язково здійсниться", – зізнався Едегор, який феєрично розпочав свій баскський етап кар'єри. Після шести стартових турів Ла Ліги скандинавська перлина з двома голами у активі перебуває у топ-3 найкращих гравців першості за версією авторитетного порталу WhoScored з оцінкою 7.75. Норвежець поступається лише форварду Вільяреала Жерару Морено, який вже встиг наколотити 6 м'ячів, та Каріму Бензема з мадридського Реала.

Керманич Сосьєдада Іманоль Альгуасіль, який прекрасно працює з молодими гравцями, частіше використовує Едегора на правому фланзі півзахисту, щоб той міг зміщуватись до центру та пробивати з робочої лівої, однак норвежець має значно більше свободи, ніж його партнери у середній лінії. Баскське дербі з Алавесом розкрило Мартіна як тотального футболіста. Він діяв по усій ширині поля, регулярно змінював позицію, не лише творив, але й класно допомагав в обороні. Його гра була майже ідеальною, а дехто навіть дозволяв собі порівняння з легендарним Йоханом Кройфом.

Odegaard's heat map. And he's just 20 years old. His stats would even be better if he was playing at a good performing Real Madrid squad. He's gonna save us so much money that we would've spent on a midfielder next season. pic.twitter.com/kWCvj7meJP