Лунин попал в символическую сборную молодых звезд Ла Лиги по версии Marca

Популярная испанская газета Marca составила две символические сборные лучших футболистов испанской Ла Лиги сезона 2019/2020.

В одной такой команде журналисты Marca собрали ветеранов, в другой – молодых и перспективных игроков. В последней нашлось место украинцу Андрею Лунину.

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Вратарь: Лунин (Вальядолид)

Защитники: Эмерсон (Бетис), Салису, Порро (оба – Вальядолид)

Полузащитники: Эдегор (Реал Сосьедад), Кубо (Мальорка), Канг Ли (Валенсия), Бельтран (Сельта)

Нападающие: Ансуи Фати (Барселона), Жоау Фелиш (Атлетико), Винисиус Жуниор (Реал).

К слову, украинский вратарь сейчас находится в аренде в Вальядолиде из мадридского Реала. Правда, он еще не сыграл ни одного матча за свою новую команду.

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