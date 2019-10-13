Лунин может вернуться в Реал и зимой уйти в новую аренду – Бетис заинтересован в услугах украинца

Голкипер Андрей Лунин может вскоре завершить свой неудачный вояж в Вальядолид. Реал готов подыскать украинцу новую команду, в которой он получит больше игрового времени.

Бетис готов зимой пригласить к себе вратаря сборной Украины, информирует GOL Digital.

Лунин этим летом перебрался в Вальядолид на правах годичной аренды, однако главный тренер команды Серхио Гонсалес не дал новичку ни единого шанса, хотя основной страж ворот Жорди Масип допускал ошибки. Реал, который владеет правами на Андрея, недоволен таким ходом событий и может вернуть игрока уже зимой. Кроме того, к экс-голкиперу Зари уже проявляет интерес Бетис.

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"Огурцы" продали своего основного вратаря Пау Лопеса в Рому, но так и не нашли ему достойной замены. В этом сезоне именно Бетис пропустил больше всего голов в чемпионате Испании, что намекает на не слишком качественную игру от защитников команды и голкипера – Жоэля Роблеса. Его дублер Дани Мартин также не впечатлил, выйдя в матче против Барселоны и пропустив пять мячей. Все эти факторы могут привести к тому, что Бетис получит нового вратаря уже зимой, и именно Лунин является одним из главных претендентов.

Напомним, что прошлый сезон 20-летний украинец провел также в аренде – в активе голкипера 5 матчей за Леганес в Примере 2018/19.

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