Голкиперы Юрий Панькив и Андрей Лунин, которые сдали положительные тесты на COVID-19, остаются в тренировочном лагере сборной Украины.

В команде они, а также шеф-повар сборной Любомир Тошич, находятся на самоизоляции – не тренируется с другими, и любые другие контакты с партнерами по сборной сведены к минимуму, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, изначально планировалось, что Панькив и Лунин экстренно покинут лагерь сборной и вернутся в распоряжение своих клубов. Но от этой идеи отказались, учитывая повышенную сложность ее реализации. Поэтому было решено, что Юрий Панькив и Любомир Тошич будут возвращаться в Киев вместе с другими. Чтобы минимизировать возможность заражения для здоровых, Панькова и Тошича постараются максимально изолировать в самолете.

Что касается Лунина, то из Парижа он отправится сразу в Мадрид. Сообщается, что ответственность за логистику возьмет на себя клуб Андрея – Реал.

Напомним, матч Франция – Украина начнется сегодня, 7 октября, на легендарном Стад де Франс в 22:10 по Киеву. Этот поединок станет для "сине-желтых" подготовкой к встречам Лиги наций против Германии и Испании, которые состоятся в Киеве 10 и 13 октября соответственно.

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