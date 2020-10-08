Мадридский клуб подал в УЕФА официальную заявку перед стартом в самом престижном евротурнире.

Как известно, уже 21 октября Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов в группе В. Первым соперником "горняков" в Мадриде станет местный Реал.

Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов 2020/21

Официальный сайт УЕФА опубликовал официальную заявку "сливочных" на евротурнир. В список попало 35 футболистов.

Вратари: 1. Тибо Куртуа, 13. Андрей Лунин, 26. Диего Альтубе, 33. Луис Лопес.

Защитники: 2. Дани Карвахаль, 3. Эдер Милитао 4. Серхио Рамос, 5. Рафаэль Варан, 6. Начо, 12. Марсело, 19. Альваро Одриосола, 19. Ферлан Мэнди, 32. Виктор Чуст, 35. Мигель Гутьеррес Ортега , 40. Серхио Сантос.

Полузащитники: 8. Тони Кроос, 10. Лука Модрич, 14. Каземиро, 15. Федерико Вальверде, 21. Мартин Эдегор, 22. Иско, 28. Марвин Парк, 30. Серхио Аррибас, 31. Антонио Бланко, 41. Карлос Гонсалес.

Нападающие: 7. Эден Азар, 9. Карим Бензема, 11. Марко Асенсио, 17. Лукас Васкес, 18. Лука Йович, 20. Жуниор Винисиус, 24. Мариано Диас, 25. Родриго, 34. Уго Дуро, 37. Хуан Латаса.

Напомним, кроме Реала за выход из группы Шахтер поборется с миланским Интером и менхенгладбахской Боруссией.

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