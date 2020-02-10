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Лунин толкает Куртуа на шаг отчаяния: президент Реала потирает руки, а Зидан предусматривает проблемы, – СМИ

20:46 175 Читати українською
Лунин толкает Куртуа на шаг отчаяния: президент Реала потирает руки, а Зидан предусматривает проблемы, – СМИ
Лунин провоцирует раскол в Реале? / Фото Ла Лига

Голкипер Овьедо Андрей Лунин наконец получает регулярную игровую практику, но в Мадриде, похоже, радуются далеко не все.

Президент Реала Флорентино Перес и главный тренер команды Зинедин Зидан не могут найти общий язык относительно будущей роли на Бернабеу 20-летнего украинца, информирует Don Balon.

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Лунин вроде бы поразил Переса своей игрой за Овьедо. Главный босс королевского клуба окончательно убедился, что молодого голкипера нужно возвращать в Мадрид. Президент хочет видеть его дублером Куртуа в сезоне 2020/21... и первым номером Реала уже через два (!) года. То есть, аккурат перед катарским чемпионатом мира.

Позиция главы клуба, отмечает издание, не устраивает Зизу, который настаивает, что Андрей должен заменить бельгийца в рамке только через 3-4 года. Французский специалист советует Флорентино летом подыскать для Лунина новый временный клуба в Примере, где бы он доказывал свою профпригодность в матчах с сильнейшими командами. Зидан поддерживает конкуренцию, но хочет стабильности на вратарской позиции. Уход Кейлор – яркое тому подтверждение.

Куртуа пока не делает резких шагов, но уже обдумывает все возможные варианты развития карьеры. Бельгиец, который был признан лучшим игроком Примеры по итогам января, якобы опасается потерять практику перед Мундиалем. Если "бланкос" не гарантируют ему места в основе, он будет склоняться к смене клуба.

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Тибо Куртуа Тибо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Овьедо Овьедо Зинедин Зидан Зинедин Зидан Андрей Лунин Андрей Лунин
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