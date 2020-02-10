Лунін штовхає Куртуа на крок відчаю: президент Реала потирає руки, а Зідан передбачає проблеми, – ЗМІ

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін нарешті отримує регулярну ігрову практику, але в Мадриді, схоже, радіють далеко не усі.

Президент Реала Флорентіно Перес і головний тренер команди Зінедін Зідан не можуть порозумітись щодо майбутньої ролі на Бернабеу 20-річного українця, інформує Don Balon.

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Лунін начебто вразив Переса своєю грою за Ов'єдо. Головний бос королівського клубу остаточно переконався, що молодого голкіпера потрібно повертати у Мадрид. Президент хоче бачити його дублером Куртуа у сезоні 2020/21... та першим номером Реала вже через два (!) роки. Тобто, акурат перед катарським чемпіонатом світу.

Позиція очільника клубу, зазначає видання, не влаштовує Зізу, який наполягає, що Андрій повинен замінити бельгійця у рамці лише через 3-4 роки. Французький фахівець радить Флорентіно влітку підшукати для Луніна новий тимчасовий клубу в Прімері, де б він доводив свою профпридатність у матчах з найсильнішими командами. Зідан підтримує конкуренцію, але хоче стабільності на воротарській позиції. Відхід Кейлора – яскраве тому підтвердження.

Тібо Куртуа наразі не робить різких рухів, але вже обдумує усі можливі варіанти розвитку кар'єри. Бельгієць, який був визнаний найкращим гравцем Прімери за підсумками січня, нібито побоюється втрати практику перед Мундіалем. Якщо "бланкос" не гарантують йому місця в основі, він схилятиметься до зміни клубу.

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