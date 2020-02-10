Куртуа признан лучшим игроком Примеры в январе

Голкипер Реала Тибо Куртуа получил награду лучшего игрока чемпионата Испании в январе.

Примера на своем официальном сайте объявила о победе бельгийца.

Осасуна – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

Куртуа за первый месяц 2020 года успел провести 5 матчей и трижды сохранил свои ворота "сухими". Благодаря уверенной игре голкипера Реал не потерял ни одного очка в Примере и выиграл Суперкубок Испании. Мадридцы вылетели из национального Кубка, когда ворота защищал Ареола, однако дублер Куртуа не впечатлил своей игрой.

К слову, лучшим игроком Примеры в декабре был признан форвард Барселоны Луис Суарес.

Реал на классе разгромил Осасуну и закрепил лидерство в Ла Лиге