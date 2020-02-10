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Куртуа признан лучшим игроком Примеры в январе

13:49 17 Читати українською
Куртуа признан лучшим игроком Примеры в январе
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа получил награду лучшего игрока чемпионата Испании в январе.

14’ Унаи Гарсия
 
Иско 34’
Серхио Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йович 90+2’
14’ Унаи Гарсия
34’ Иско
38’ Серхио Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йович

Примера на своем официальном сайте объявила о победе бельгийца.

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Куртуа за первый месяц 2020 года успел провести 5 матчей и трижды сохранил свои ворота "сухими". Благодаря уверенной игре голкипера Реал не потерял ни одного очка в Примере и выиграл Суперкубок Испании. Мадридцы вылетели из национального Кубка, когда ворота защищал Ареола, однако дублер Куртуа не впечатлил своей игрой.

К слову, лучшим игроком Примеры в декабре был признан форвард Барселоны Луис Суарес.

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Испания Осасуна - Реал Мадрид Тибо Куртуа Тибо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид
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