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Лунин попал в символическую сборную тура в Сегунде по версии Marca

16:28 145 Читати українською
Лунин попал в символическую сборную тура в Сегунде по версии Marca
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Удачная игра голкипера Овьедо Андрея Лунина в матче 27-го тура против Райо Вальекано (1:1) не осталась незамеченной испанскими СМИ.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин попал в символическую сборную 27-го тура Сегунды по версии издания Marca.

Эффектные сейвы Лунина в видеообзоре матча Райо Вальекано – Овьедо – 1:1

Напомним, ранее еще одно испанское издание El Desmarque признало украинца игроком матча. Андрею в этом поединке удавалось почти все: он выдал четыре эффектных сейва и пропустил лишь однажды – с пенальти.

Уверенная игра Лунина позволила Овьедо добыть важное очко, благодаря чему "синие" с 29 пунктами поднялись из зоны вылета.

Лунин помог Овьедо взять очки в Мадриде – украинец сыграл эффективно, но не остановил сенсационного чемпиона Англии

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Сегунда Легионерский хлеб Украинцы за рубежом Райо Вальекано Райо Вальекано Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Испания
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