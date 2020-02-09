Лунин помог Овьедо взять очки в Мадриде – украинец сыграл эффективно, но не остановил сенсационного чемпиона Англии

В рамках 27-го тура испанской Сегунды Овьедо украинца Андрея Лунина на выезде разошелся миром с Райо Вальекано. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 27-й тур

Райо Вальекано – Овьедо – 1:1

Голы: Ульоа, 75 (пенальти) – Родри, 28

Удаление: Трехо, 90+1 (РВ, вторая желтая карточка)

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Несмотря на гостевой статус, активнее поединок на Эстадио де Вальекас начал Овьедо. "Синие" в стартовые минуты больше контролировали мяч, фактически не давая Райо Вальекано перейти центр поля. Андрей Лунин в этот отрезок матча откровенно скучал, но команды быстро поменялись ролями. И вот уже на 13-й минуте украинский кипер в классном прыжке потянул выстрел Альваро под перекладину.

В следующие несколько минут Лунин еще несколько раз вступил в игру. В частности, удачно сыграл на выходе после фланговой подачи, а затем намертво взял удар Суареса из пределов штрафной. Настоящий сэйв от украинца зрители увидели на 18-й минуте – того же Марио Суареса защитники Овьедо снова потеряли у своих ворот, но его очередной выстрел головой Лунин вытащил из-под стойки.

Такая прыть украинского вратаря на последнем рубеже добавила уверенности полевым игрокам гостевой команды. Они сумели немного отодвинуть игру от своих ворот, а на 28-й минуте вообще вышли вперед. Это Сауль Берхон точным пасом со штрафного вблизи ворот Райо нашел Родри, тот подработал мяч и мощно пробил под перекладину ворот Димитриевски – 0:1!

Гол Овьедо немного успокоил игру. Шокированные хозяева фактически не беспокоили Лунина, а "синих" счет на табло вполне устраивал. Разве что Ибра мог удвоить преимущество под занавес первого тайма, но не смог акцентировано пробить после великолепной комбинации на правом фланге атаки.

Со стартом второго тайма Райо Вальекано попытался взвинтить темп игры. Правда, этот пыл хозяев Овьедо сумел быстро погасить. Кроме дальнего удара низом от Андреса Мартина, когда мяч прошел рядом со стойкой (Лунин контролировал), "пчелы" впереди долго ничего не могли создать. А украинский кипер в редкие моменты вступления в игру демонстрировал полную уверенность в собственных силах.

Гол Райо появился ниоткуда. Арбитр при просмотре повтора подачи углового хозяевами увидел игру рукой Лоло Гонсалеса и назначил пенальти в ворота Лунина. Одиннадцатиметровый взялся исполнять сенсационный чемпион Англии-2016 Леонардо Ульоа – аргентинец пробил в левый нижний угол, Лунин среагировал на удар, но от рук украинца мяч все же оказался в сетке – 1:1.

Финальные 15 минут команды превратили в настоящую битву. Это, однако, прогнозируемо вылилось в небольшое количество моментов для взятия ворот. Как следствие, ничья, позволившая Овьедо покинуть зону вылета. У "синих" теперь 29 очков и 17-е место в турнирной таблице. В пяти матчах с Луниным в составе Овьедо набрал 6 очков.

По данным статистического портала SofaScore, Андрей Лунин стал третьим лучшим игроком своей команды. Украинец получил солидный балл 7,2 за 4 сэйва, которые позволили астурийцам увезти очки из столицы.