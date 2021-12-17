Хетафе позорно вылетел из Кубка Испании, пропустив 5 голов от команды с третьей лиги
Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании. Для нескольких представителей Ла-Лиги этот раунд стал последним в рамках турнира.
Кубок Испании, 1/32 финала
Манча – Гранада – 1:0
Гол: Жозе Энрике, 21
Балеарес – Хетафе – 5:0
Голы: Орфила, 6, 44, Дионизи, 68, Мартинес, 70, Винисиус, 89
Удаление: Кабако (Хетафе, прямая красная)
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Хетафе – один из аутсайдеров Ла Лиги, однако такого фиаско от мадридцев никто не ожидал. Они не просто уступили команде из третьего дивизиона, а сделали это позорно. Балеарес отправил в ворота соперника пять "сухих" мячей.
Также вылетела Гранада (15 место в Ла Лиге). Андалузцы пропустили от Манчи только один мяч, но следует заметить, что команда представляет четвертую испанскую лигу.