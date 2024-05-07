"Кто впечатлил больше всего? Савио. Влияние этого парня брутальное. Я был шокирован, когда увидел его на первой тренировке. Тогда я сказал: "Мы будем в восьмерке лучших". Когда я увидел его видео, он сказал, что потерял много мячей.

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Худший момент в сезоне был тогда, когда вы (пресса) требовали, чтобы мы бились с Реалом. И что в декабре дергали игроков другие команды, а это отвлекает ребят, некоторым из которых еще не исполнилось 23 года. Это случилось со мной с Алейшом, Коуту, Савио, Довбиком... Но они были очень сильными психологически и не потеряли фокус", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, что зимой пресса активно писала об интересе к Артему Довбику со стороны грандов АПЛ и Баварии. Но украинец остался и Жироне, с которой обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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