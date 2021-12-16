Накануне положительные тесты сдали Лука Модрич и Марсело. Однако уже на следующий день этот список пополнили еще пятеро – четыре игрока и ассистент Карло Анчелотти.

Клопп обратился к антивакцинаторам на фоне катастрофических проблем АПЛ

Официальный сайт Реала сообщил, что COVID-19 обнаружили у Гарета Бейла, Родриго, Марко Асенсио и Андрея Лунина. Следует заметить, что украинский голкипер пострадал уже во второй раз. К тому же первый раз был недавно – только в конце лета.

К слову, Реал уверенно лидирует в чемпионате Испании. После 17 туров мадридцы опережают ближайшего преследователя на восемь очков. Следующий свой матч команда Карло Анчелотти должна сыграть 19 декабря против Кадиса.

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