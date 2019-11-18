"Лунин не имеет будущего в Реале": почему Роналдо не будет наказан за простой украинца, но прорыв уже близко

Андрей Лунин возвращается в расположение Вальядолида после международной паузы. "Футбол 24" пообщался с топовым испанским журналистом о перспективах голкипера сборной Украины в Примере.

Молодой вратарь, выигравший чемпионат мира U-21 и претендующий на трофей Копа от France Football, проводит очередной "сухой" сезон на клубном уровне. После неудачной аренды в Леганесе, где Лунин оказался за спиной испанского ветерана "Пичу" Куэльяра, Реал отправил его в Вальядолид, но ситуация стала еще хуже. Андрей вообще не получает практики. Ни одной сыгранной минуты в первых 13-ти турах Примеры – суровый приговор для 20-летнего голкипера, которому нужно набираться опыта как раз через матчи.

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Главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес упрямо продолжает доверять воспитаннику Барселоны Жорди Масипу, хотя тот миксует удачные выступления с откровенными провалами. Конкурент Лунина допускал фейлы в противостояниях с Гранадой и Алавесом, последний – аккурат перед международной паузой, но на положении украинца, похоже, это никак не сказывается. Если не случится чуда, Андрею придется ждать минимум месяц до своего официального дебюта. 18 декабря "Пусела" стартует в Копа дель Рей матчем против четвертолиговой Толосы, а Серхио заранее анонсировал, что именно Лунин будет защищать ворота команды. Надеяться на большее – пока не приходится.

Фото Дениса Руденко

Почему Лунин не получает шанса в Испании? Есть ли у него будущее в мадридском Реале? Когда состоится переломный момент в его карьере? Найти ответ на эти вопросы "Футбол 24" помог журналист радио Cadena SER и издания AS Хосе Луис Рохи Прието.

– Почему Андрей до сих пор не дебютировал за Вальядолид? Это вопрос доверия со стороны тренера или профессионализма?

– На самом деле, все проще. Масип был основным в прошлом сезоне, а еще раньше – помог Вальядолиду повыситься в классе. Тренер ему доверяет. Кроме этого, он реально демонстрирует хороший уровень. Но Лунин обязательно будет играть в будущем.

– Ему стоит задуматься над сменой клуба в зимнее трансферное окно? Мадридские СМИ уже намекали на подобное развитие событий...

– Думаю, что нет. Масип допустил несколько ошибок, поэтому Лунин может получить шанс в ближайшее время. В этой ситуации нужно работать и быть терпеливым.

– Лунин сделал ошибку, покинув Реал прошлым летом? Или об уходе Кейлора никто не догадывался?

– Я считаю, что Вальядолид – это хороший вариант для Лунина. Однако ни один клуб не смог бы гарантировать ему регулярной игровой практики. Повторюсь, ему нужно перетерпеть. Мадрид – это совсем другая история. Перед трансфером Кейлора в украинца было два великих конкурента, поэтому опция с Вальядолидом казалась перспективной. Сейчас Масип имеет доверие со стороны тренера, но на высоких мячах ему не хватает уверенности. Лунин может использовать это в свою пользу.

– Испанская пресса писала, что Вальядолид выплатит Реалу денежную компенсацию, если Лунин не получит минут. Это правда?

– Нет, это неправда. Нет никаких штрафов, нет никаких обязательств по игровой практике, по крайней мере так утверждает спортивный директор Вальядолида Мигель Анхель Гомес. Никто не обещал, что Лунин будет играть. Конечно, нас могут обманывать, но он (спортдир – прим.ред) лично рассказывал мне, что в соглашении нет подобных условий.

Вопрос Лунина находится в сугубо спортивной плоскости. Прямо сейчас тренер ставит на Масипа, но ему нравится Лунин. Рано или поздно украинец будет играть.

– Какова роль Роналдо в трансфере Лунина? Всем известно, что бразилец близко дружит с президентом Реала Флорентино Пересом...

– Думаю, что фактор Роналдо имел большое значение. Ему удалось получить сразу трех молодых футболистов Реала, хотя ни один из них не играет. Роналду точно вел переговоры об аренде этих игроков, а Лунин рассматривался как трансфер высшей категории.

– Имеет ли Лунин будущее в Реале, смотря на то, что Куртуа лишь 27?

– Думаю, что нет. Мадрид – очень требовательный клуб. Ему будет сложно закрепиться. Несмотря на то, что Лунин является молодым голкипером с длинным путем впереди, сделать это – чрезвычайно сложно.

Если Андрей заиграет в Вальядолиде и будет демонстрировать хороший футбол, Реал, возможно предоставит ему шанс. Но в Мадриде – все сложнее.

– В каком клубе Примеры Лунин мог бы стать основным?

– Во многих. Лунин – несомненно, хороший голкипер. Но его проблемой является другой вратарь, который находится впереди. Я продолжу настаивать, что вскоре Лунин дебютирует за Вальядолид.

– Масип защищал цвета Барселоны. Его каталонское прошлое создает дополнительные преимущества над Луниным?

– Это никоим образом не влияет на выбор тренера.

– Стоит ожидать, что Лунин останется в Вальядолиде до следующего лета?

– Думаю, что да. И совсем скоро он будет играть.

– Только в Кубке Испании?

– В Ла Лиге также, в скором времени. Я уже говорил, что Масип неубедительно выглядит в воздухе. Тренеру нравится, как Лунин действует на высоких мячах.

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