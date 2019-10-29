"История повторяется": Лунин попал в список главных разочарований Примеры

Голкипер Вальядолида и сборной Украины Андрей Лунин снова рискует остаться без игровой практики до конца сезона. Его ситуация сильно беспокоит испанскую прессу.

Описывая ситуацию 50-ти арендованных игроков Ла Лиги, Marca называет 20-летнего украинца одним из главных разочарований сезона.

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Лунин оказался в компании Рафиньи Алькантары (Сельта), Хонатана Кальери (Эспаньол), Сандро Рамиреса (Вальядолид) Альфонсо Педрасы (Бетис), Альваро Мораты (Атлетико) и Кубо (Мальорка), которые сейчас больше проваливаются несмотря на огромные ожидания.

"В случае с Луниным – история повторяется. Сначала украинец провел сезон за спиной у Куэльяра, а затем перебрался в Вальядолид, где встретился с Масипом, который отлично начал сезон, играя в каждом матче. Даже Ареола, став сенсационным трансфером Реала, сумел провести два поединка", – отмечает журналист издания Хосе Луис Уртадо.

Напомним, что Лунин не провёл за клуб Роналдо еще ни минуты. Тренер обещает Андрею участие в Кубке Испании, который для клубов Примеры стартует только в декабре.

Лучшим арендованным футболистом сезона 2019/20 Marca называет норвежца Мартина Едегора – неожиданного вожака Реал Сосьедада. В его активе – два гола и три ассиста.

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