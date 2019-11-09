Конкурент Лунина допустил чудовищный фейл, который привел к пропущенному голу

Голкипер Вальядолида Жорди Масип не сумел сохранить свои ворота "сухими" в матче 13-го тура Ла Лиги против Алавеса.

Ошибку 30-летний голкипер провел во время второго пропущенного гола. Масип не удержал мяч в руках, находясь на линии собственных ворот, а Томас Пена не имел возможности промахнуться.

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Добавим, что на скамейке запасных Вальядолида снова оказался Андрей Лунин, который выступает за "пусела" на правах аренды из мадридского Реала. Украинский голкипер до сих пор не дебютировал за свой новый клуб в официальных матчах.

После 13-и туров Вальядолид набрал 17 очков и сейчас находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.