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Лунин претендует на трофей Копа от France Football – украинец попал в звездную компанию

21 октября 23:07 51 Читати українською
Лунин претендует на трофей Копа от France Football – украинец попал в звездную компанию
Андрей Лунин / Getty images

Известный журнал France Football объявил список 10 претендентов на награду Kopa Trophy-2019, которая вручается лучшему молодому футболисту, который выступает в Европе.

Премия Kopa Trophy, названа в честь легендарного француза Раймона Копа, впервые вручалась в 2018 году. Тогда обладателем приза стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. В этом году церемония награждения состоится 2 декабря.

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В список десяти номинантов попал украинский голкипер Андрей Лунин, который на правах аренды из мадридского Реала выступает за Вальядолид.

Список претендентов на Kopa Trophy-2019:

Жоау Фелиш (Атлетико), Джейдон Санчо (Боруссия Д), Мойзе Кин (Эвертон), Самуэль Чуквуезе (Вильярреал), Ли Канг-Ин (Валенсия), Маттейс де Лигт (Ювентус), Винисиус Жуниор (Реал), Кай Хаверц (Байер), Андрей Лунин (Вальядолид) Маттео Гендузи (Арсенал).

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