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Лунин и Реал: Мадрид рассматривает 3 варианта для карьеры украинского вратаря

00:29 1926 Читати українською
Лунин и Реал: Мадрид рассматривает 3 варианта для карьеры украинского вратаря
Андрей Лунин перешел в Реал Мадрид (на фото с перчатками от Худжамова)

Андрей Лунин официально стал голкипером Реала, покинув Зарю. У вратаря сборной Украины есть 3 пути развития карьеры.

После официального объявления трансфера Лунина в Реал Marca обновила информацию о будущем 19-летнего игрока сборной Украины. Сегодня Андрей прошел медосмотр в мадридской клинике Sanitas La Moraleja. Все авторитетные источники подтверждают, что Заря заработала на продаже молодой звезды 8,5 млн евро. Еще 4 миллиона луганский клуб может получить в качестве бонусов за успешные выступления стража ворот.

Лунин подписал долгосрочный контракт с Реалом

Экс-игрок Днепра поедет на предсезонные сборы с главной командой Реала, и новый наставник клубных чемпионов Европы Хулен Лопетеги решит судьбу новичка.

Тренерский штаб сегодня рассматривает сразу 3 варианта развития его карьери. Итак, в произвольном порядке. Опция №1 – это шанс остаться в главной команде Реала в статусе 3-го вратаря, если Люка Зидан покинет клуб. Правда отец Андрея намекал, что такой вариант, лишь учиться у звезд основной команды, не слишком ему подходит.

№2 – Лунин будет играть за дубль "сливочных" Кастилью, которая играет в Сегунде Б (3-й дивизион чемпионата Испании).

№3 – украинца сдадут в аренду с целью "завершить процесс обучения" в команде среднего уровня, которая играет в самом высоком эшелоне. Здесь издание отмечает опыт юного голкипера ростом 1,91 м, который поиграл в Лиге Европы и неслабой национальной сборной.

Трнасфер Лунина вместе с переходом еще младшего бразильского форварда Винисиуса за 45 млн евро – символ новой трансферной политики укрепления команды путем выявления талантов по всему миру. Из той же оперы и трансфер другого бразильца Родриго Геса из Сантоса, который присоединится к мадридцам летом 2019-го.

Интересно, что Андрей Лунин – первый украинский футболист в истории, которого приобрел Реал Мадрид.

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